Из Чехии выслали двух сотрудников российского посольства. Двое дипломатов были замешаны в деле о "попытке отравить трех политиков в Чехии", среди них и мэра Праги.

Кого вислали з Чехії

Кого саме з російських дипломатів вислали з Чехії – офіційно поки не повідомляється. Однак прем'єр-міністр країни Андрей Бабіш заявив, що саме вони були авторами листа, в якому вказувалося про намагання отруїти трьох політиків у Чехії – мера Праги Зденека Гржиба, старосту району Прага-6 Онджея Коларжа та старосту району Ржепориє Павела Новотни. Про це повідомляє видання Novinky.cz.

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Виявилося, що лист, написаний працівниками російського посольства, містив фейкову інформацію.

"Дані Служби інформаційної безпеки (СІБ) доводять, що весь випадок виник в результаті внутрішніх чвар в посольстві Російської Федерації в Празі, після чого один з них направив в СІБ інформацію про підготовку замаху на чеських політиків", – заявив Андрей Бабіш.

Кого намагалися "отруїти" в Чехії та за що

Інформацію про замах на трьох чеських політиків – мера Праги Зденека Гржиба, старосту району Прага-6 Онджея Коларжа та старосту району Ржепориє Павела Новотни – опублікувало видання Respekt. Вони, з посиланням на дані спецслужб, писали про те, що до Праги з Росії прибув чоловік з дипломатичним паспортом. Однак в нього була отрута рицин, якою мають намір отруїти чеських політиків.

Журналісти припускали, що до такого кроку в Росії вдалися після того, як в Чехії знесли пам'ятник радянському маршалу Івану Конєву. Він стояв в районі Прага-6, і саме староста цього району прийняв таке рішення. Пам'ятник перенесуть у Музей пам'яті XX століття. У Слідчому комітеті РФ порушили кримінальну справу через пам'ятник, а в Чехії назвали такі дії втручанням у внутрішню політику.

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Окрім того, в Празі перейменували площу, на якій розміщене посольство РФ. Тепер вона називається площею Бориса Немцова.

Щодо старости району Ржепориє Павела Новотни, то саме в цьому районі встановили меморіальну дошку та пам'ятник бійцям Російської визвольної армії генерала Власова. Вони брали участь в боях за звільнення Праги від німецьких окупантів.

У Слідчому комітеті РФ порушили кримінальну справу через пам'ятник, а в Чехії назвали такі дії втручанням у внутрішню політику.

Після того, як інформація була опублікована у ЗМІ, політиків взяли під посилену охорону поліції. Та як вже було зазначено вище, вся історія виявилася вигадкою російських дипломатів через внутрішню боротьбу у дипустанові.

Відносини між Чехією та Росією через цей скандал

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржічек заявив, що вони намагалися дипломатично вирішити цю ситуацію з Росією. Але не вдалося. Тож країні довелося вдатися до такого кроку, як висилка працівників посольства.

Як в Росії відреагували на це рішення

Відповідь Росії не забарилася. Традиційно, у всьому була звинувачена Чехія, чиє рішення було названо "недружнім кроком". Також офіційну Прагу звинуватили у "відсутності бажання нормалізувати російсько-чеські відносини, які деградували останнім часом"

"Глибоко розчаровані таким підходом чеських партнерів, залишає все менше простору для конструктивного діалогу", – заявили в посольстві РФ в Чехії.

Традиційно, після депортації дипломатів з однієї країни, інша вдається до дзеркального рішення. Тож невдовзі слід очікувати, що двох чеських дипломатів вишлють і з Росії.