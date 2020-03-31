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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Двух нарушителей карантина поймали на границе с Россией: что им светит

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      На границе поймали 2 нарушителей карантина / Иллюстративное фото / Пресс-служба МВД

      Пограничники задержали двух украинцев в пунктах пропуска "Юнаковка" и "Плетеневка" на границе с Россией. Они на днях вернулись из-за границы и должны были 14 дней находиться на самоизоляции.

      Граждане добровольно подписали соглашение на обязательную самоизоляцию. Впрочем, пренебрегли своими обещаниями. Об этом информируют в пресс-службе МВД Украины.

      Между тем На Львовщине оштрафовали первого нарушителя карантина: что известно

      Двое граждан Украины 1982 и 1964 года рождения, которые на днях вернулись из-за границы, снова появились в пунктах пропуска. Сделали они это вопреки взятым обязательствам. Они двинулись на выезд из страны, подвергая опасности себя и людей вокруг,
      – рассказывают правоохранители.

      О нарушителях Нацполиции сообщили пограничники. Те, по прибытию на место инцидента, составили на лиц админпротоколы. Дальнейшую судьбу нарушителей решит суд.

      Пункт пропуска "Плетеневка": карта

      Пункт пропуска "Юнаковка": карта

      Внимание! Штраф за самовольный уход из места карантина или обсервации в Украине может колебаться от 17 до 35 тысяч гривен.

      карантин покарання
      Как будут наказывать за нарушение карантина / 24 канал

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Штрафы Госпогранслужба Министерство внутренних дел
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