Двух нарушителей карантина поймали на границе с Россией: что им светит
Пограничники задержали двух украинцев в пунктах пропуска "Юнаковка" и "Плетеневка" на границе с Россией. Они на днях вернулись из-за границы и должны были 14 дней находиться на самоизоляции.
Граждане добровольно подписали соглашение на обязательную самоизоляцию. Впрочем, пренебрегли своими обещаниями. Об этом информируют в пресс-службе МВД Украины.
Между тем На Львовщине оштрафовали первого нарушителя карантина: что известно
Двое граждан Украины 1982 и 1964 года рождения, которые на днях вернулись из-за границы, снова появились в пунктах пропуска. Сделали они это вопреки взятым обязательствам. Они двинулись на выезд из страны, подвергая опасности себя и людей вокруг,
– рассказывают правоохранители.
О нарушителях Нацполиции сообщили пограничники. Те, по прибытию на место инцидента, составили на лиц админпротоколы. Дальнейшую судьбу нарушителей решит суд.
Пункт пропуска "Плетеневка": карта
Пункт пропуска "Юнаковка": карта
Внимание! Штраф за самовольный уход из места карантина или обсервации в Украине может колебаться от 17 до 35 тысяч гривен.
Читайте также
-
Из-за коронавируса запрещен въезд в зону ООС: кто все же может попастьсегодня , 12:04
-
США прогнозируют вторую волну коронавируса осеньюсегодня , 08:54
-
В Минсоцполитики собираются проиндексировать пенсии уже в апрелесегодня , 10:53
-
Курс валют на 31 марта: доллар немного подешевелсегодня , 08:30
-
Закупка защитных масок: почему это деньги на ветерсегодня , 12:00
-
Боевики на Донбассе используют коронавирус как прикрытие, – заявление Франции и Германиисегодня , 10:04