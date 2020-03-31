Двох порушників карантину спіймали на кордоні з Росією: що їм світить
Прикордонники затримали двох українців у пунктах пропуску "Юнаківа" та "Плетенівка", що на кордоні з Росією. Вони днями повернулися з-за кордону та мали 14 днів перебувати на самоізоляції.
Громадяни добровільно підписали згоди на обов’язкову самоізоляцію. Втім, знехтували своїми обіцянками. Про це інформують у пресслужбі МВС України.
Тим часом На Львівщині оштрафували першого порушника карантину: що відомо
Двоє громадян України 1982 та 1964 років народження, які днями повернулися з-за кордону, знову з’явилися в пунктах пропуску. Зробили вони це всупереч взятим зобов’язанням. Вони рушили на виїзд з країни, наражаючи на небезпеку себе та людей навколо,
– розповідають правоохоронці.
Про порушників Нацполіцію повідомили прикордонники. Ті по прибуттю на місце інциденту склали на осіб адмінпротоколи. Подальшу долю порушників вирішить суд.
Пункт пропуску "Плетенівка": карта
Пункт пропуску "Юнаківка": карта
Увага! Штраф за самовільне полишення місця карантину або обсервації в Україні може коливатися від 17 до 35 тисяч гривень.
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