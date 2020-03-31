13:05
31 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Двох порушників карантину спіймали на кордоні з Росією: що їм світить

      - Читать новость на русском
      На кордоні спіймали 2 порушників карантину / Ілюстративне фото / Пресслужба МВС

      Прикордонники затримали двох українців у пунктах пропуску "Юнаківа" та "Плетенівка", що на кордоні з Росією. Вони днями повернулися з-за кордону та мали 14 днів перебувати на самоізоляції.

      Громадяни добровільно підписали згоди на обов’язкову самоізоляцію. Втім, знехтували своїми обіцянками. Про це інформують у пресслужбі МВС України.

      Тим часом На Львівщині оштрафували першого порушника карантину: що відомо

      Двоє громадян України 1982 та 1964 років народження, які днями повернулися з-за кордону, знову з’явилися в пунктах пропуску. Зробили вони це всупереч взятим зобов’язанням. Вони рушили на виїзд з країни, наражаючи на небезпеку себе та людей навколо,
      – розповідають правоохоронці.

      Про порушників Нацполіцію повідомили прикордонники. Ті по прибуттю на місце інциденту склали на осіб адмінпротоколи. Подальшу долю порушників вирішить суд.

      Пункт пропуску "Плетенівка": карта

      Пункт пропуску "Юнаківка": карта

      Увага! Штраф за самовільне полишення місця карантину або обсервації в Україні може коливатися від 17 до 35 тисяч гривень.

      карантин покарання
      Як каратимуть за порушення карантину / 24 канал

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Штрафи Держприкордонслужба Міністерство внутрішніх справ
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 08:20 Головні новини 30 березня: нові глави МОЗ та Мінфіну і закон про ринок землі
      Головні новини 5316
      сьогодні , 08:30 Курс валют на 31 березня: долар трохи подешевшав
      Новини України 2653
      сьогодні , 06:40 Як правильно носити маску проти коронавірусу: інструкція
      Лікування 32606
      сьогодні , 10:49 Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах
      Традиції 77264
      сьогодні , 07:01 Чи можуть примусово звільнити з роботи через карантин
      Новини України 4222
      сьогодні , 08:48 Це дуже мило, – Трамп відреагував на допомогу Росії для боротьби з COVID-19
      Новини світу 4458
      сьогодні , 06:20 Кулеба назвав умови, за яких подасть у відставку
      Новини України 11695
      сьогодні , 10:12 Коронавірус в Україні: кількість хворих – 549
      Лікування 149564
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 07:20 Чи справді COVID-19 створили люди: міф та правда про лабораторну теорію
      Ярослав Голобородько
      30 березня , 22:30 Економічна та політична кризи: які наслідки матиме розкол у Раді
      Антон Голобородько
      30 березня , 18:08 Незаплановані канікули: чим зайняти дітей під час карантину
      Михайло Года
      Залиште відгук