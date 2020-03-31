Двох порушників карантину спіймали на кордоні з Росією: що їм світить

Прикордонники затримали двох українців у пунктах пропуску "Юнаківа" та "Плетенівка", що на кордоні з Росією. Вони днями повернулися з-за кордону та мали 14 днів перебувати на самоізоляції.

Громадяни добровільно підписали згоди на обов’язкову самоізоляцію. Втім, знехтували своїми обіцянками. Про це інформують у пресслужбі МВС України.

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Двоє громадян України 1982 та 1964 років народження, які днями повернулися з-за кордону, знову з’явилися в пунктах пропуску. Зробили вони це всупереч взятим зобов’язанням. Вони рушили на виїзд з країни, наражаючи на небезпеку себе та людей навколо,

– розповідають правоохоронці.

Про порушників Нацполіцію повідомили прикордонники. Ті по прибуттю на місце інциденту склали на осіб адмінпротоколи. Подальшу долю порушників вирішить суд.

Пункт пропуску "Плетенівка": карта

Пункт пропуску "Юнаківка": карта

Увага! Штраф за самовільне полишення місця карантину або обсервації в Україні може коливатися від 17 до 35 тисяч гривень.



Як каратимуть за порушення карантину / 24 канал