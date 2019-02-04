Двух сотрудников Huawei Technologies выслали из Дании после проведения проверки

В четверг в офисах компании в Копенгагене была проведена проверка, по итогам которой четырем лицам было предъявлено обвинение в нарушении законов страны, касающихся вида на жительство и работу. Позднее обвинение в отношении двух из них было снято.

Об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на представителей полиции.

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Отмечается, что это было "стандартное расследование", которое власти страны регулярно проводят на рабочих местах на основании большого количества иностранных сотрудников. Доказательства, что меры властей страны в отношении сотрудников Huawei могут каким-то образом касаться шпионажа, отсутствуют. Гражданство сотрудников также не уточняется.

Ранее администрация США призвала провайдеров беспроводной связи и интернета в своих союзных странах отказаться от оборудования Huawei, которую Вашингтон обвиняет в скрытом шпионаже. Обеспокоенность США вызывает, в частности, угроза безопасности американских военных баз в Германии, Италии и Японии, провайдеры которых широко используют продукцию Huawei.

Huawei – один из ведущих китайских производителей смартфонов. В 2017 году чистая прибыль компании составила 47,5 миллиарда юаней (более 7,5 миллиардов долларов).

Китайская компания уже давно вызывает опасения у властей США. Они считают, что Китай может использовать ее оборудование для кибершпионажа, поэтому запрещают использовать его для основных сетей. С приходом Трампа к власти давление на компанию усилилось, поскольку он хочет положить конец краже Китаем интеллектуальной собственности американских компаний.

При этом в Huawei возразили, что компания, или какая-то из ее филиалов, сделали любое из заявленных нарушений законодательства США.

Что происходит с компанией Huawei?