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      Двух сотрудников Huawei Technologies выслали из Дании после проведения проверки

      18 Читати новину українською
      Свидетельств того, что сотрудников Huawei могли заподозрить в шпионажа нет
      Свидетельств того, что сотрудников Huawei могли заподозрить в шпионажа нет / Фото из открытых источников

      В четверг в офисах компании в Копенгагене была проведена проверка, по итогам которой четырем лицам было предъявлено обвинение в нарушении законов страны, касающихся вида на жительство и работу. Позднее обвинение в отношении двух из них было снято.

      Об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на представителей полиции.

      Читайте также: США обвинили Huawei в промышленном шпионаже

      Отмечается, что это было "стандартное расследование", которое власти страны регулярно проводят на рабочих местах на основании большого количества иностранных сотрудников. Доказательства, что меры властей страны в отношении сотрудников Huawei могут каким-то образом касаться шпионажа, отсутствуют. Гражданство сотрудников также не уточняется.

      Ранее администрация США призвала провайдеров беспроводной связи и интернета в своих союзных странах отказаться от оборудования Huawei, которую Вашингтон обвиняет в скрытом шпионаже. Обеспокоенность США вызывает, в частности, угроза безопасности американских военных баз в Германии, Италии и Японии, провайдеры которых широко используют продукцию Huawei.

      Huawei – один из ведущих китайских производителей смартфонов. В 2017 году чистая прибыль компании составила 47,5 миллиарда юаней (более 7,5 миллиардов долларов).

      Китайская компания уже давно вызывает опасения у властей США. Они считают, что Китай может использовать ее оборудование для кибершпионажа, поэтому запрещают использовать его для основных сетей. С приходом Трампа к власти давление на компанию усилилось, поскольку он хочет положить конец краже Китаем интеллектуальной собственности американских компаний.

      При этом в Huawei возразили, что компания, или какая-то из ее филиалов, сделали любое из заявленных нарушений законодательства США.

      Что происходит с компанией Huawei?

      Теги: Дания Huawei
      Источник: 24 Канал
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