Двух сотрудников Huawei Technologies выслали из Дании после проведения проверки
В четверг в офисах компании в Копенгагене была проведена проверка, по итогам которой четырем лицам было предъявлено обвинение в нарушении законов страны, касающихся вида на жительство и работу. Позднее обвинение в отношении двух из них было снято.
Об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на представителей полиции.
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Отмечается, что это было "стандартное расследование", которое власти страны регулярно проводят на рабочих местах на основании большого количества иностранных сотрудников. Доказательства, что меры властей страны в отношении сотрудников Huawei могут каким-то образом касаться шпионажа, отсутствуют. Гражданство сотрудников также не уточняется.
Ранее администрация США призвала провайдеров беспроводной связи и интернета в своих союзных странах отказаться от оборудования Huawei, которую Вашингтон обвиняет в скрытом шпионаже. Обеспокоенность США вызывает, в частности, угроза безопасности американских военных баз в Германии, Италии и Японии, провайдеры которых широко используют продукцию Huawei.
Huawei – один из ведущих китайских производителей смартфонов. В 2017 году чистая прибыль компании составила 47,5 миллиарда юаней (более 7,5 миллиардов долларов).
Китайская компания уже давно вызывает опасения у властей США. Они считают, что Китай может использовать ее оборудование для кибершпионажа, поэтому запрещают использовать его для основных сетей. С приходом Трампа к власти давление на компанию усилилось, поскольку он хочет положить конец краже Китаем интеллектуальной собственности американских компаний.
При этом в Huawei возразили, что компания, или какая-то из ее филиалов, сделали любое из заявленных нарушений законодательства США.
Что происходит с компанией Huawei?
- 6 декабря 2018 года в Канаде задержали финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу. Задержание произошло в рамках экстрадиции по запросу США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.
- В Китае остро отреагировали на арест гендиректора компании пригрозив жителям города Шеньжень (где расположена штаб-квартира компании Huawei) конфисковывать устройства Apple и увольнять тех, кто откажется их отдавать.
- 18 января правительство Нидерландов заявило, что в 2019 году будет принято решение по ограничению китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в участии в построении сети 5G в Нидерландах.
- 19 января компания Bloomberg заявила, что администрация Дональда Трампа подготовила указ, который значительно усложнит работу китайских государственных телекоммуникационных компаний в США.
- Глава Нацуправления по кибербезопасности Чехии Душан Навратил заявил, что, по данным его ведомства, изделия Huawei и ZTE несут угрозу безопасности Республики. В связи с этим заявлением правительство Чехии поручило соответствующим службам провести анализ рисков, связанных с использованием компьютерных программ и оборудования фирм Huawei и ZTE.
- Президент Чехии Милош Земан назвал ситуацию вокруг Huawei "торговой войной", а также сообщил, что намерен в апреле встретиться с главой компании в Пекине