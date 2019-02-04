Двох співробітників Huawei Technologies вислали з Данії після проведення перевірки

У четвер в офісах компанії у Копенгагені було проведено перевірку, за підсумками якої чотирьом особам було пред'явлено звинувачення у порушенні законів країни, що стосуються дозволу на проживання та роботу. Пізніше звинувачення щодо двох з них було знято.

Про це повідомила агенція Блумберг з посиланням на представників поліції.

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Зазначається, що це було "стандартне розслідування", яке влада країни регулярно проводять на робочих місцях на підставі великої кількості іноземних співробітників. Свідчення, що заходи влади країни щодо співробітників Huawei можуть якимось чином стосуватися шпигунства відсутні. Громадянство співробітників також не уточнюється.

Раніше адміністрація США закликала провайдерів бездротового зв'язку та інтернету у своїх союзних країнах відмовитися від обладнання Huawei, яку Вашингтон звинувачує у прихованому шпигунстві. Стурбованість США викликає, зокрема, загроза безпеці американських військових баз у Німеччині, Італії та Японії, провайдери якої широко використовують продукцію Huawei.

Huawei – один з провідних китайських виробників смартфонів. У 2017 році чистий прибуток компанії склав 47,5 мільярда юанів (більше ніж 7,5 мільярда доларів).

Китайська компанія вже давно викликає побоювання у влади США. Вони вважають, що Китай може використовувати її обладнання для кібершпіонажу, тому забороняють використовувати його для основних мереж. З приходом Трампа до влади тиск на компанію посилився, оскільки він хоче покласти край крадіжці Китаєм інтелектуальної власності американських компаній.

При цьому у Huawei заперечили, що компанія, або якась з її філій, зробили будь-яке з заявлених порушень законодавства США.

Що відбувається з компанією Huawei?