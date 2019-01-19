Нідерланди вимагають від Китаю гарантій щодо захисту даних від Huawei

Уряд Нідерландів у 2019 році повинен прийняти рішення щодо обмеження китайського телекомунікаційного гіганта Huawei в участі у побудові мережі 5G в Нідерландах.

Про це повідомило видання Trouw.

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У Міністерстві економіки країни планується організація та проведення тендеру на частоти 5G вже цієї осені.

Зазначається, що критерії вибору залежатимуть від стратегії уряду Китаю, яка має бути представлена ​​до літа.

Частиною стратегії, яку повинен окреслити уряд, має бути оцінка того, як країна може захистити найважливіші технології від китайських державних підприємств.

Минулого року голландський парламент оголосив плани побудувати мережу 5G. Водночас Генеральна служба розвідки та безпеки попередила про можливе китайське шпигунство, закликавши уряд дослідити залежність телекомунікаційного сектора від іноземних технологій.

Представник уряду підтвердив, що міністерство прагне провести тендер на частоти наприкінці 2019 року або на початку 2020 року.

Варто зауважити, що Huawei наразі постачає обладнання майже всім голландським телекомунікаційним операторам.