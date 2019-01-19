Нидерланды требуют от Китая гарантий защиты данных от Huawei
Правительство Нидерландов в 2019 году должно принять решение об ограничении китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в участии в построении сети 5G в Нидерландах.
Об этом сообщило издание Trouw.
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В Министерстве экономики страны планируется организация и проведение тендера на частоты 5G уже этой осенью.
Отмечается, что критерии выбора будут зависеть от стратегии правительства Китая, которая должна быть представлена до лета.
Частью стратегии, которую должно определить правительство, должна быть оценка того, как страна может защитить важнейшие технологии от китайских государственных предприятий.
В прошлом году голландский парламент объявил планы построить сеть 5G. В то же время Генеральная служба разведки и безопасности предупредила о возможном китайское шпионаже, призвав правительство исследовать зависимость телекоммуникационного сектора от иностранных технологий.
Представитель правительства подтвердил, что министерство стремится провести тендер на частоты в конце 2019 года или в начале 2020 года.
Стоит заметить, что Huawei пока поставляет оборудование почти всем голландским телекоммуникационным операторам.