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      Нидерланды требуют от Китая гарантий защиты данных от Huawei

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      Страна планирует провести тендер на частоты 5G этой осенью
      Страна планирует провести тендер на частоты 5G этой осенью / Фото из открытых источников

      Правительство Нидерландов в 2019 году должно принять решение об ограничении китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в участии в построении сети 5G в Нидерландах.

      Об этом сообщило издание Trouw.

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      В Министерстве экономики страны планируется организация и проведение тендера на частоты 5G уже этой осенью.

      Отмечается, что критерии выбора будут зависеть от стратегии правительства Китая, которая должна быть представлена ​​до лета.

      Частью стратегии, которую должно определить правительство, должна быть оценка того, как страна может защитить важнейшие технологии от китайских государственных предприятий.

      В прошлом году голландский парламент объявил планы построить сеть 5G. В то же время Генеральная служба разведки и безопасности предупредила о возможном китайское шпионаже, призвав правительство исследовать зависимость телекоммуникационного сектора от иностранных технологий.

      Представитель правительства подтвердил, что министерство стремится провести тендер на частоты в конце 2019 года или в начале 2020 года.

      Стоит заметить, что Huawei пока поставляет оборудование почти всем голландским телекоммуникационным операторам.

      Теги: Huawei Нидерланды 5G
      Источник: 24 Канал
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