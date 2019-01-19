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      Bloomberg дізнався про плани США обмежити діяльність китайських IT-компаній

      91 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Адміністрація американського президента Дональда Трампа підготувала указ, який може значно ускладнити роботу китайських державних телекомунікаційних компаній в США.

      Про це повідомило видання Bloomberg.

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      В указі не наводиться назви конкретних компаній, у ньому також немає прямої заборони на продаж китайськими фірмами послуг на американському ринку. Але документ розширює повноваження міністерства торгівлі США у плані оцінки продуктів компаній і контролю за їх діяльністю.

      Коли указ може бути підписаний, джерела Bloomberg не уточнили. Рада національної безпеки США не підтвердила інформацію про підготовані обмеження, проте заявила, що уряд забезпечить безпеку національних телекомунікаційних мереж. Якщо указ буде прийнятий, то під удар в першу чергу потраплять китайські Huawei і ZTE.

      Huawei вже давно викликає побоювання у влади США. Вони вважають, що Китай може використовувати її обладнання для кібершпіонажу, тому забороняють використовувати його для основних мереж. З приходом Трампа до влади тиск на компанію посилився, так як він хоче покласти край крадіжці Китаєм інтелектуальної власності американських компаній.

      Теги: Новини США Китай Huawei
      Джерело: 24 Канал
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