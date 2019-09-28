Двух украинцев спасли с пропавшего в Атлантическом океане судна: сколько еще осталось

Спасены 3 членов экипажа судна Bourbon Rhode, в том числе 2 украинцев. Это судно исчезло в результате шторма 26 сентября в Атлантическом океане. На нем могли находиться 10 украинцев-членов экипажа.

"По информации судовладельца, трое членов экипажа спасены. Два из них – граждане Украины. Спасательная операция продолжается", – написал в твиттере заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич. Читайте также: Судно с украинцами на борту исчезло в Атлантическом океане За інформацією судновласника, трьох членів екіпажу врятовано. Два з них - громадяни України. Рятувальна операція триває. — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) September 28, 2019