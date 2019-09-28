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      Двух украинцев спасли с пропавшего в Атлантическом океане судна: сколько еще осталось

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      Двух украинцев спасли с судна Bourbon Rhode
      Двух украинцев спасли с судна Bourbon Rhode / shipspotting.com (иллюстративное фото)

      Спасены 3 членов экипажа судна Bourbon Rhode, в том числе 2 украинцев. Это судно исчезло в результате шторма 26 сентября в Атлантическом океане. На нем могли находиться 10 украинцев-членов экипажа.

      "По информации судовладельца, трое членов экипажа спасены. Два из них – граждане Украины. Спасательная операция продолжается", – написал в твиттере заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

      Читайте также: Судно с украинцами на борту исчезло в Атлантическом океане

       

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      Теги: Новости Украины МИД Украины Чрезвычайное происшествие Водный транспорт
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