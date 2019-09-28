18:46
28 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП У БРОВАРАХ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Яку планету Трамп залишить у спадок. Військові навчання у РФ
      Вєсті Кремля
      18:38, сьогодні
      Вєсті.UA: Що Богдан робив у Росії. Пендель від Мендель
      Вєсті.UA
      20:34, 27 вересня
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, 27 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП У БРОВАРАХ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА

      Двох українців врятували зі зниклого в Атлантичному океані судна: скільки ще залишилось

      146 Читать новость на русском
      Двох українців врятували з судна Bourbon Rhode
      Двох українців врятували з судна Bourbon Rhode / shipspotting.com (ілюстративне фото)

      Врятовано 3 членів екіпажу судна Bourbon Rhode, в тому числі 2 українців. Це судно зникло внаслідок шторму 26 вересня в Атлантичному океані. На ньому могли перебувати 10 українців-членів екіпажу.

      "За інформацією судновласника, трьох членів екіпажу врятовано. Два з них – громадяни України. Рятувальна операція триває", – написав у твітері заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

      Читайте також: Судно з українцями на борту зникло в Атлантичному океані

       

      blog_ava
      Ініціаторка російського флешмобу, до якого приєднався Олег Винник, відповіла, чий Крим
      сьогодні
      4496
      Теги: Новини України Водний транспорт Надзвичайні ситуації МЗС України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Про Путіна, повернення Криму та сім'ю: Сенцов дав велике інтерв'ю
      сьогодні , 18:30 Про Путіна, повернення Криму та сім'ю: Сенцов дав велике інтерв'ю
      38
      Судді з заплямованими мантіями: хто успішно пройшов перевірки й залишився на посаді
      сьогодні , 18:00 Судді з заплямованими мантіями: хто успішно пройшов перевірки й залишився на посаді
      Роман Маселко 105
      Что Украина может предложить Москве
      сьогодні , 17:00 Что Украина может предложить Москве
      Павло Казарін 394
      Чому вивчення іноземних мов – найкорисніший тренажер для мозку
      сьогодні , 16:00 Чому вивчення іноземних мов – найкорисніший тренажер для мозку
      Блог Соцмережі 394
      Сітка навколо Трампа затягується, – Süddeutsche Zeitung
      сьогодні , 15:45 Сітка навколо Трампа затягується, – Süddeutsche Zeitung
      Борис Немировський 834
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук