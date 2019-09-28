Двох українців врятували зі зниклого в Атлантичному океані судна: скільки ще залишилось
Врятовано 3 членів екіпажу судна Bourbon Rhode, в тому числі 2 українців. Це судно зникло внаслідок шторму 26 вересня в Атлантичному океані. На ньому могли перебувати 10 українців-членів екіпажу.
"За інформацією судновласника, трьох членів екіпажу врятовано. Два з них – громадяни України. Рятувальна операція триває", – написав у твітері заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.
Читайте також: Судно з українцями на борту зникло в Атлантичному океані
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі