Судно з українцями на борту зникло в Атлантичному океані

Зараз триває пошукова операція зниклого в Атлантичному океані судна Bourbon Rhode з українцями на борту. Ці українці є членами екіпажу судна.

Судно Bourbon Rhode зникло 26 вересня внаслідок шторму на відстані близько 1200 морських миль від Мартініки (заморський департамент Франції). Серед членів екіпажу судна були громадяни України, повідомляє агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на заступника директора Департаменту консульської служби МЗС Василя Кирилича.

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За даними джерел агентства, на борту зниклого судна можуть перебувати 10 українців.

Пошукову операцію проводить Морський центр порятунку та координації Форт-де-Франс (MRCC).

Департамент консульської служби МЗС України підтримує оперативний зв'язок з представником судновласника і регіональним центром MRCC. Консул України у Франції вже встановив зв'язок з офісом компанії судновласника.