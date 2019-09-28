Судно с украинцами на борту исчезло в Атлантическом океане

Сейчас продолжается поисковая операция пропавшего в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode с украинцами на борту. Эти украинцы являются членами экипажа судна.

Судно Bourbon Rhode исчезло 26 сентября в результате шторма на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции). Среди членов экипажа судна были граждане Украины, сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на заместителя директора Департамента консульской службы МИД Василия Кирилича.

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По данным источников агентства, на борту пропавшего судна могут находиться 10 украинцев.

Поисковую операцию проводит Морской центр спасения и координации Форт-де-Франс (MRCC).

Департамент консульской службы МИД Украины поддерживает оперативную связь с представителем судовладельца и региональным центром MRCC. Консул Украины во Франции уже установил связь с офисом компании судовладельца.