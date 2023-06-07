Спасатели достали тело Елизаветы из-под завалов, однако спасти ее не удалось. Провели девочку в последний путь ее ближайшие родственники: папа, прабабушка, тетя.

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Девочка погибла от российской ракеты в пригороде Днепра

Ракета российских захватчиков 3 июня попала между двумя двухэтажными домами Подгородненской общины в Днепропетровской области. Там же в одном из домов жила семья девочки.

Мама 2-летней Елизаветы получила ранения и сейчас находится в реанимации. Прабабушка девочки рассказала, что это был долгожданный ребенок, который радовал каждого из членов семьи.

"Это моя правнучка. Кто ко мне будет приезжать и говорить "прощай, бабушка", – сказала женщина.

Она также рассказала, что на прощание является девочкой принесли игрушки, которыми она любила играть. Женщина до сих пор не может прийти в себя от потери.

Соседка семьи Наталья Шаповал рассказала, что папа девочки пытался всеми силами спасти своего ребенка. Женщина отметила, что девочка всегда была счастлива и улыбалась.

Она любила этот мир, но этот мир, по-видимому, не очень любил ее,

– подчеркнула она.

В Днепропетровской области простились с погибшей девочкой / Фото Суспильного

Тетя Елизаветы Мария Набока сказала, что, узнав о гибели ребенка, сразу отправилась из Болгарии в Днепр. По ее словам, 2-летняя девочка уже говорила слова "мама" и "папа".

"Она действительно была уникальным ребенком, умная и развитая не по годам", – отметила женщина.

Тетя девочки также добавила, что ее племянница очень любила игрушечные машинки. Кроме того, женщина подчеркнула, что девочка всегда будет жить в душе и сердце каждого из ее родственников.

Похоронили погибшего ребенка на кладбище в Подгородном. Родственники надеются, что пострадавшая мама девочки поправится как можно быстрее.

24 Канал выражает искренние соболезнования семье погибшей девочки.

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