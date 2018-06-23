Двум братьям одиозного Каськива сообщили о подозрении в хищении средств

НАБУ задержало и вручило подозрение двоюродному брату Владислава Каськива. А накануне объявило подозрение его родному брату, который скрывается за границей.

Об этом сообщили в пресс-службе бюро.

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Их вместе с семью другими чиновниками подозревают в хищении средств Госагентства по инвестициям, которым во времена Януковича и руководил Владислав Каськив.

В 2012 году Агентство получило более 500 миллионов гривен из бюджета на два проекта: автоматы питьевой воды в крупных городах и инфраструктура для зимних Олимпийских игр в Украине. Половину этих средств чиновники перевели на счета оффшорной компании на Кипре и поделили между собой. Через это проекты так и не реализовали.

Кто такой Владислав Каськив?

На должности главы Госагентства по инвестициям Каськив прославился подписанием фиктивного соглашения о строительстве в Крыму терминала сжиженного газа за миллиард долларов. Договор помпезно на камеры заключали с якобы испанской кампанией. Однако впоследствии оказалось: человек, который ставил подпись от испанской стороны, был лыжным инструктором. В прошлом году Каськива экстрадировали из Панамы. В тот же день Печерский суд отпустил его под залог в 160 тысяч гривен. Каськив возместил государству 7,5 миллиона гривен убытков.