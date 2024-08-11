Афинское небо затянул дым, а к вечеру над некоторыми районами столицы нависло густое облако коричневого дыма.

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Пожар пытаются потушить

Над ликвидацией пожара работают более 250 пожарных. Привлечено 12 самолетов, с которых сбрасывают воду, и 7 вертолетов. Уточняют, что огонь вспыхнул вблизи села Варнава, которое расположено примерно в 35 километрах к северу от Афин.



Небо над Афинами затянуло дымом / Фото AP

Власти сообщили об эвакуации 5 близлежащих районов.

"Огонь проник в деревню всего за 10 минут. Ветер был очень сильный", – рассказали очевидцы.



Последствия лесных пожаров в Греции / Фото AP

Ветер ухудшил ситуацию

Пожарный в комментарии для СМИ рассказал, что пламя стало таким масштабным из-за штормового ветра в этом районе. Пламя местами достигало до 25 метров в высоту и поглощало деревья.

Справка. По всей Греции этим летом вспыхнули сотни лесных пожаров. Ученые связывают это со все более жаркой и сухой погодой, вызванной глобальным изменением климата.

Ранее пожар в лесном массиве вспыхнул вблизи города Мегара, к западу от Афин. А несколько других регионов Греции находились в состоянии повышенной готовности из-за пожарной опасности.