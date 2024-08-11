Афінське небо затягнув дим, а до вечора над деякими районами столиці нависла густа хмара коричневого диму.

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Пожежу намагаються загасити

Над ліквідацією пожежі працюють понад 250 пожежників. Залучено 12 літаків, з яких скидають воду, і 7 гелікоптерів. Уточнюють, що вогонь спалахнув поблизу селоа Варнава, яке розташоване приблизно за 35 кілометрів на північ від Афін.



Небо над Афінами затягнуло димом / Фото AP

Влада повідомила про евакуацію 5 прилеглих районів.

"Вогонь проник у село всього за 10 хвилин. Вітер був дуже сильний", – розповіли очевидців.



Наслідки лісових пожеж в Греції / Фото AP

Вітер погіршив ситуацію

Пожежник у коментарі для ЗМІ розповів, що полум'я стало таким масштабним через штормовий вітер у цьому районі. Полум'я місцями сягало до 25 метрів у висоту і поглинало дерева.

Довідково. По всій Греції цього літа спалахнули сотні лісових пожеж. Учені пов'язують це зі все більш спекотною і сухою погодою, що спричинена глобальною зміною клімату.

Раніше пожежа в лісовому масиві спалахнула поблизу міста Мегара, на захід від Афін. А кілька інших регіонів Греції перебували в стані підвищеної готовності через пожежну небезпеку.