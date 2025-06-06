Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Тернополя Сергея Надала и начальника Тернопольской ОВА Вячеслава Негоду.

Смотрите также После российской атаки в Тернополе слышен специфический звук: Надал объяснил, в чем причина

Что с воздухом в Тернополе 6 июня

Пожилых людей и детей просят ограничить пребывание на улице. Стоит также закрыть окна.

После взрывов в Тернополе наблюдается задымление. Проводятся замеры воздуха в городе Тернопольским областным центром контроля и профилактики болезней. Но от себя прошу вас: пока не выходите из дома без крайней необходимости. В течение дня ограничьте пребывание на улице детей и людей старшего возраста,

– написал Сергей Надал.

Как сообщил Вячеслав Негода, на 8 утра установлено превышение предельно допустимой концентрации содержания некоторых вредных веществ.

На 9 утра концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе снизилась. Уровень радиационного фона во всех определенных точках на территории области и города Тернополь находится в пределах нормы.

Впрочем, мониторинг продолжается.