Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Тернополя Сергія Надала та начальника Тернопільської ОВА В'ячеслава Негоду.

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Що з повітрям у Тернополі 6 червня

Літних людей і дітей просять обмежити перебування на вулиці. Варто також закрити вікна.

Після вибухів у Тернополі спостерігається задимлення. Проводяться заміри повітря у місті Тернопільським обласним центром контролю та профілактики хвороб. Але від себе прошу вас: поки що не виходьте з дому без крайньої необхідності. Протягом дня обмежте перебування на вулиці дітей і людей старшого віку,

– написав Сергій Надал.

Як повідомив В'ячеслав Негода, на 8 ранку встановлено перевищення гранично допустимої концентрації вмісту деяких шкідливих речовин.

На 9 ранку концентрація шкідливих речовин в атмосферному повітрі знизилася. Рівень радіаційного фону у всіх визначених точках на території області та міста Тернопіль перебуває в межах норми.

Втім, моніторинг триває.