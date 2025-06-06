Повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Тернополя Сергія Надала.

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Що відомо про специфічний звук у Тернополі

Жителі району Березовиці в Тернополі можуть чути специфічний звук низької частоти (гул) після російської атаки на місто.

Надал пояснив, що цей звук виник внаслідок вигоряння газу з балонів, які були на промисловому виробництві, куди поцілили окупаційні війська.

Вигоряння супроводжується специфічним звуком, бо газ в балонах знаходиться під тиском,

– пояснив міський голова.

Наразі на місці події працюють рятувальники.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Тернопіль пошкоджено промислові об'єкти та інфраструктуру. Також частина міста залишилася без електроенергії, що вплинуло на водопостачання. Містян попросили не виходити з дому без крайньої потреби, щільно зачиняти вікна та обмежити перебування на вулиці дітей і людей старшого віку впродовж доби.