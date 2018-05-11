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Дым, стрельба и сорокатонный танк: в Житомирской области начались военные учения

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В Житомирской области начался очередной этап военной подготовки резервистов, чтобы те не растерялись в боевых условиях.

Обычно в резерве части находятся бывшие военные, однако многие из них реально пороха и не нюхали.

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Военный, который находится в окопе, должен осуществить четыре выстрела в направлении танка, после чего спрятаться, переждать, пока 40-тонный Т-80 проедет прямо над головой, а затем еще и бросить гранату в бронемашину. Это задача не для слабонервных.

Страшно, конечно, но я настраиваю себя на то, что все будет хорошо, имею психологический настрой,
– прокомментировал военный Александр.

А его собрат Богдан признался, что страха не было, но адреналин получил.

На Житомирщині проходять військові навчання
В Житомирской области проходят военные учения

Обкатка танком – это один из самых сложных этапов подготовки воинов. Основная задача – психологически преодолеть страх перед тяжелой бронированной техникой и научиться ее уничтожать лоб в лоб.

Они должны преодолеть боязнь тяжелой бронированной техники. Резервисты выполняют стрельбу по условному противнику, который идет вместе с танком, и метание гранаты по танку. Танк проходит над ними, поэтому им нужно будет осторожно попасть в него гранатой,
– сказал инструктор Александр Дубинин.

К взрыву крупнокалиберных боеприпасов тоже нужно быть готовым.

Військові навчання резервістів
Военные учения резервистов

На этих занятиях учат ребят не бояться, когда снаряды взрываются непосредственно на поле боя и правильно определять, какой именно калибр прилетел со стороны противника. Ну и, конечно, как оказывать первую медицинскую помощь.

В общем эти учебные места помогают военнослужащим, которые находятся в резерве восстановить навыки и подготовить военнослужащих к конечному этапу – батальонным учениям,
– отметил инструктор Валерий Котвицкий.

А дальше резервистов ждут еще прыжки с парашютом. В общем, продлятся такие тренировки почти месяц. Поэтому, в случае мобилизации резервистов – те будут готовы к встрече с врагом.

Теги: Новости Украины Новости Житомира Взрыв
Источник: 24 Канал
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