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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Дим, стрілянина та сорокатонний танк: на Житомирщині розпочалися військові навчання

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На Житомирщині розпочався черговий етап військової підготовки резервістів, щоб ті не розгубилися в бойових умовах.

Зазвичай, у резерві здебільшого перебувають колишні військові, проте багато з них реально пороху і не нюхали.

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Військовий, який знаходиться в окопі, має здійснити чотири постріли в напрямку танка, після чого сховатись, перечекати, поки 40-тонний Т-80 проїде прямо над головою, а потім ще й кинути гранату у бронемашину. Це завдання не для слабкодухих.

Страшно, звичайно, але я налаштовую себе на те, що все буде добре, маю психологічний настрій,
– прокоментував військовий Олександр.

А його побратим Богдан зізнався, що страху не мав, але адреналін отримав.

На Житомирщині проходять військові навчання
На Житомирщині проходять військові навчання

Обкатка танком – це один із найскладніших етапів підготовки вояків. Основне завдання – психологічно подолати страх перед важкою броньованою технікою та навчитися її знищувати лобом у лоб.

Вони мають подолати боязнь важкої броньованої техніки. Резервісти виконують стрільбу по умовному противнику, який іде разом з танком, і метання гранати по танку. Танк проходить над ними, тому їм потрібно буде обережно потрапити в нього гранатою,
– сказав інструктор Олександр Дубінін.

До вибуху великокаліберних боєприпасів теж потрібно бути готовим.

Військові навчання резервістів
Військові навчання резервістів

На цих заняттях вчать хлопців не боятися, коли снаряди вибухають безпосередньо на полі бою та правильно визначати, який саме калібр прилетів з боку противника. Ну і, звичайно, як надавати першу медичну допомогу.

Загалом ці навчальні місця допомагають військовослужбовцям, які знаходяться в резерві відновити навички і підготувати військовослужбовців до кінцевого етапу – батальйонних навчань,
– зазначив інструктор Валерій Котвицький.

А далі на резервістів чекають ще стрибки з парашутом. Загалом, триватимуть такі тренування майже місяць. Відтак, в разі мобілізації резервістів - ті будуть готові до зустрічі з ворогом.

Теги: Новини України Новини Житомира Вибух
Джерело: 24 Канал
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