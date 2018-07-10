Джамала показала маленького сына на отдыхе в Турции: милое фото

Певица Джамала устроила семейное путешествие в Турцию, куда взяла и 3-месячного сына Эмир-Рахмана.

Певица вместе с мужем Бекиром и крошечным сыном гостят у старшей сестры певицы, Эвелины.

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Джамала делится в своем Instagram снимками живописных пейзажей и своих родных. В частности, артистка выложила милое фото сына Эмир-Рахмана, однако личика малыша так и не показала.

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 10 Лип 2018 р. о 4:59 PDT

Напомним, в апреле 2017 года Джамала вышла замуж за Бекира Сулейманова, а 27 марта 2018-го родила сына Эмира-Рахмана.

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 8 Лип 2018 р. о 10:23 PDT