Джамала показала маленького сына на отдыхе в Турции: милое фото
Певица Джамала устроила семейное путешествие в Турцию, куда взяла и 3-месячного сына Эмир-Рахмана.
Певица вместе с мужем Бекиром и крошечным сыном гостят у старшей сестры певицы, Эвелины.
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Джамала делится в своем Instagram снимками живописных пейзажей и своих родных. В частности, артистка выложила милое фото сына Эмир-Рахмана, однако личика малыша так и не показала.
Напомним, в апреле 2017 года Джамала вышла замуж за Бекира Сулейманова, а 27 марта 2018-го родила сына Эмира-Рахмана.
Источник: 24 Канал
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