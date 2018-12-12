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      Джангиров: где царят политические амбиции, элементарная логика впадает в летаргию

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      Дмитрий Джангиров
      Дмитрий Джангиров / golospravdy.com

      В случае развода/раскола/размежевания и т.п. видов расставания супругов/союзников/партнеров и т.д. apriory принято считать, что за произошедшее несут ответственность обе стороны.

      "И в этом есть своя логика, выработанная жизненным опытом поколений. Но… поведение сторон ПОСЛЕ развода/раскола/размежевания позволяет aposteriory подкорректировать сделанное предположение. Речь идет о расколе Оппозиционного Блока путем "выхода газов" (группы Юрия Бойко – Сергея Левочкина и «мысленно с ними" Дмитрия Фирташа) в проект "Оппозиционная платформа – За Жизнь!" (ОПЗаЖ) вместе с Вадимом Рабиновичем", – пишет на своей странице в Facebook политолог и журналист Дмитрий Джангиров

      С его точки зрения, это ситуация печальная с позиции сторонников проекта "единого кандидата", но, вполне предсказуемая. "Не получился вариант "единого кандидата" – давайте рассматривать президентские выборы в качестве своеобразных "праймериз" потенциальных лидеров на парламентские выборы октября 2019 года".

      И тут, по мнению Джангирова, происходит немыслимое – Юрий Бойко подает 8 декабря в МВД заявление (донос – по-нашему!) о подделке документов при организации съезда Оппозиционного блока 15 декабря. И уже на 11 декабря вызываются на допрос для дачи показаний по открытому уголовному производству, открытому по доносу Юрия Бойко, Сопредседателя "ОБ" Бориса Колесникова и Сопредседателя политисполкома партии Александра Касянюка.

      Далее, эксперт цитирует Бориса Колесникова: "В конце ноября меня пригласили на радио НВ, где одной из тем был съезд партии и то, что его нужно провести до 15 декабря. Это требование областных политсоветов. Мое заявление легло в основу доноса Юрия Бойко, который уже публично заявил об уходе из "Оппозиционного блока". Он обвиняет меня и моего коллегу Александра Касянюка в том, что я выступил по радио, а наш председатель исполкома подделал документы. Сопредседатель исполкома не может подделать документы, если он отправляет их от своего имени. Мой правовой статус в этом деле – свидетель. Я добавлю: свидетель позора этого недовисунутого кандидата Юрия Бойко, пишет заявление на своих коллег. Суть в том, что один из лидеров оппозиции пишет заявление действующей власти (с которой воюет) на своих коллег по оппозиции, чтобы сорвать съезд оппозиционной партии. Это – нонсенс". И отмечает, что у него возник практически аналогичный вопрос – как можно провозглашать себя и своих новых политических попутчиков по ОПЗаЖ "настоящими" борцами с режимом Порошенко и одновременно взывать к порошенковского правосудия для сведения счетов со своими бывшими однопартийцами?!

      "Я понимаю, где царят политические амбиции, элементарная логика впадает в летаргию. Или, проще говоря, "Моя борьба с режимом"от Юрия Бойко – это просто сборник политических анекдотов от Рабиновича...".

      Теги: Новости политики Оппозиционный блок Сергей Левочкин Юрий Бойко Вадим Рабинович Оппозиционная платформа За жизнь
      Источник: 24 Канал
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