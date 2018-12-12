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      Де панують політичні амбіції, елементарна логіка впадає в летаргію, – Джангіров

      35 Читать новость на русском
      Дмитро Джангіров
      Дмитро Джангіров / golospravdy.com

      У разі розлучення/розколу/розмежування і т.п. видів розставання подружжя/союзників/партнерів і т.д. apriory прийнято вважати, що за те, що сталося несуть відповідальність обидві сторони.

      "І в цьому є своя логіка, вироблена життєвим досвідом поколінь. Але поведінку сторін ПІСЛЯ розлучення/розколу/розмежування дозволяє aposteriory підкоригувати зроблене припущення. Йдеться про розкол "Опозиційного блоку" шляхом "виходу газів" (групи Юрія Бойка – Сергія Льовочкіна і "подумки з ними" Дмитра Фірташа) в проект "Опозиційна платформа – За Життя!" (ОПЗаЖ) разом з Вадимом Рабиновичем", – пише на своїй сторінці в Facebook політолог і журналіст Дмитро Джангіров.

      З його точки зору, це ситуація сумна з огляду прихильників проекту "єдиного кандидата", але цілком передбачувана. "Не вийшов варіант "єдиного кандидата" – давайте розглядати президентські вибори в якості своєрідних "праймеріз" потенційних лідерів на парламентські вибори жовтня 2019 року".

      І тут, на думку Джангірова, відбувається немислиме – Юрій Бойко подає 8 грудня в МВС заяву (донос – по-нашому!) про підробку документів при організації з'їзду "Опозиційного блоку" 15 грудня. І вже 11 грудня викликаються на допит для подання свідчень у відкритому кримінальному провадженні, яке відкрито за доносом Юрія Бойка, співголови "ОБ" Бориса Колеснікова та співголови політвиконкому партії Олександра Касянюка.

      Далі, експерт цитує Бориса Колеснікова: "В кінці листопада мене запросили на Радіо НВ, де однією з тем був з'їзд партії і те, що його потрібно провести до 15 грудня. Це вимога обласних політрад. Моя заява лягла в основу доносу Юрія Бойка, який вже публічно заявив про відхід з "Опозиційного блоку". Він звинувачує мене і мого колегу Олександра Касянюка в тому, що я виступив по радіо, а наш голова виконкому підробив документи. Співголова виконкому не може підробити документи, якщо він відправляє їх від свого імені. Мій правовий статус в цій справі – свідок. Я додам: свідок ганьби цього недовисунутого кандидата Юрія Бойка, який пише заяву на своїх колег. Суть в тому, що один з лідерів опозиції пише заяву чинної влади (з якої воює) на своїх колег по опозиції, щоб зірвати з'їзд опозиційної партії. Це – нонсенс". І зазначає, що у нього виникло практично аналогічне питання – як можна проголошувати себе і своїх нових політичних попутників по ОПЗаЖ "справжніми" борцями з режимом Порошенка і, одночасно, волати до порошенківського правосуддя для зведення рахунків зі своїми колишніми однопартійцями?!

      "Я розумію, де панують політичні амбіції, елементарна логіка впадає в летаргію. Або, простіше кажучи, "Моя боротьба з режимом" від Юрія Бойко – це просто збірник політичних анекдотів від Рабиновича...".

      Теги: Новини політики Вадим Рабінович Опозиційний блок Сергій Льовочкін Юрій Бойко Опозиційна платформа За життя
      Джерело: 24 Канал
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