Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

По информации, эти учебные заведения будут использовать для размещения военнослужащих вооруженных сил России, которые будут прибывать в город.

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Россия использует Крым как военную базу для запуска агрессии против Украины

Напомним, ранее Алексей Арестович призвал вести "тотальную рельсовую войну". Ведь именно по железной дороге происходит поставка техники и военных на украинские территории. Особенно это касается направления Крым – Мелитополь, ведь именно там противник обеспечивает группировку, штурмующую Мариуполь.

"Тотальная рельсовая война" особенно касается направлений:

Крым – Мелитополь;

Крым – Херсон.

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