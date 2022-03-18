Враг не надеялся, что наши воины будут давать такой отпор. Украинские защитники ежедневно уничтожают как колонны российской техники оккупантов, так и самих оккупантов.

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В сети распространили видео, на котором видно, как российский солдат хотел спастись и выпрыгнуть из танка, но не успел. Поэтому личный состав ВС России понес еще одну потерю.

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