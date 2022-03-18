Ворог не сподівався, що наші воїни будуть давати таку відсіч. Українські захисники щодня знищують як колони російської техніки окупантів, так і самих окупантів.

До теми На Одещині українські військові збили російську крилату ракету морського базування

В мережі поширили відео, на якому видно, як російський солдат хотів врятуватись та вистрибнути з танку, але не встиг. Тож особовий склад ВС Росії зазнав ще одної втрати.

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