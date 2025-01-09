Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на итальянское издание Today.it.

Интересно Двое украинских десантников взяли в плен сразу 14 оккупантов: как им это удалось

Что известно об итальянце, который попал в украинский плен

Согласно данным журналистов, Джанни Ченни пошел в российскую армию добровольцем. В военных документах, которые оказались в изданиях, указано, что итальянец родился 19 августа 1973 года.

Там также указана дата приписки итальянского гражданина, которая состоялась 13 ноября 2024 года в воинскую часть 58198, 1-го бронетанкового полка. Кроме того, в документах, которые журналисты смогли посмотреть, указано, что Ченни женат и имеет 2 детей.



Джанни Ченни из Италии попал в украинский плен / Фото Today.it

Украинские военные, вероятно, взяли итальянца в плен между 7 и 8 января вблизи района Купянска и Луганской области. Это произошло, скорее всего, во время разведывательной операции в тылу врага.

Журналисты отметили, что в соцсетях о Джанни Ченни мало информации. В частности, есть только его старая страница в соцсети LinkedIn, где указано, что итальянец работал шеф-поваром в ресторане "Ladaughter of the President" в Неаполе.

Также из данных из открытых источников удалось выяснить, что итальянский гражданин работал в городе Самара в России пиццайоло в итальянском ресторане "Анима".



Джанни Ченни работал пиццайоло в российской Самаре / Фото Today.it

Почетный консул Италии в Самаре Джангвидо Бреббо, предприниматель ресторанного сектора, который работал с Джанни Ченни, подтвердил, что пленный итальянец действительно у него работал где-то до начала 2024 года, а потом уволился и уехал из города.

По словам почетного консула Бреббо, Ченни прибыл в Россию после предыдущего опыта работы в Финляндии, и знакомые отзывались о нем как о хорошем пиццайоло с предыдущим опытом.

Что подтолкнуло неаполитанского повара пиццы пойти в российскую армию и оказаться в окопе в Украине, пока непонятно.