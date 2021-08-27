Есть ощущение, что украинцы соскучились по большим событиям. Активно ходят на фестивали и офлайн ивенты. Как думаете, удастся ли удержать эту волну? Этому способствовали только локдауны или есть еще какие-то факторы?

На мой взгляд, мы все соскучились по "живому" общению. Локдаун "закрыл" нас в рамках своих домов и зажал в четкие рамки поведения. Много ограничений и мало свободы, много работы и мало творчества.

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Онлайн дал новые возможности в организации именно рабочего процесса, но, на мой взгляд, не смог дать ощущения единства и близости. Поэтому возможность снова посещать концерты, спектакли, фестивали стала для многих глотком свежего воздуха, поиском именно волны теплых эмоций, которые прожиты вместе, поиском ощущения свободы, возможностью быть собой и с теми, кто близок тебе по своим интересам и эмоциям. Мы существа социальные! И локдаун это доказал, сделав экспериментальное исследование в пределах всего мира.

С 27 августа по 5 сентября Koktebel Jazz Festival проведут на пляже курортного комплекса "Чайка-1". Пляж "Чайка-1" находится на территории одноименного комплекса на Арабатской Стрелке.

Как фестиваль пережил 2019, 2020 год – от каких партнерств или идей пришлось отказаться из-за коронавируса?

В 2019 году, благодаря поддержке Департамента культуры КГГА, крымскому сообществу и нашей публике, мы впервые попытались сделать фестиваль как формат авторских резиденций, авторского видения современного искусства .

Сейчас мы эту концепцию развили и дополнили, став мультикультурным и неформатным, открывая и демонстрируя различные направления развития современного искусства.

Это необычно и поэтому не очень понятно коммерческим партнерам, потому что для них все же важно количество контактов в оптимальном соотношении: много людей и меньшая стоимость контакта с каждым посетителем. Поэтому уникальные "нишевые" форматы в нашей стране, скорее всего, найдут поддержку у государственных культурных институтов, чем брендов.

Кроме того, политика крупных мировых компаний также в 2020–2021 годах очень осторожна в отношении событий с большим количеством людей. Именно из-за карантинных требований, потому что мы все еще живем в новой реальности ковидного мира.

Фест в этом году сменил локацию. Как выбирали место, какие плюсы для слушателей?

Мы стали фестивалем-путешественником в 2014 году. Фишкой в нашей новейшей истории стал поиск места, с которым фестивалю надо слиться своей атмосферой, места, которое понравится и нашей публике. И нам было очень тепло в 2019 году в центре столицы – на Трухановом острове. И все же мы ищем морское побережье, где музыка и шум моря дополняют друг друга.

Место это нам подсказали партнеры – Проект USAID "Экономическая поддержка Восточной Украины", который уже несколько лет делает большую работу по развитию туризма в Приазовье, в том числе и событийного. Когда мы выехали в экспедицию, то поняли, что Арабатка – это место, которое шаблонно воспринимается только как место отдыха с маленькими детьми, а возможностей здесь гораздо больше.

Но окончательное решение пришло, когда мы узнали, что это часть Крыма –украинского материкового Крыма. Мы так соскучились по дому... и вот опять в Крыму!

А главным плюсом для посетителей, ищущих новых впечатлений, будет именно открытие нового места в Украине – живописного и совсем другого, с поэтическим именем Арабатка.

Расскажите о формате арт-резиденций? На кого он рассчитан и какова его цель?

Формат арт-резиденций как раз позволит выяснить "что нам дал карантин" в смысле творчества. Этот год дал время для размышлений и исследований, и нам интересно, какими достижениями или размышлениями смогут с нами поделиться художники. Арт-резиденции обычно – это о сотворчестве и новых горизонтах. Мы хотим, чтобы публика фестиваля это увидела – новые имена в музыке, визуальном искусстве, в литературе и драматургии.

Отдельная и очень важная резиденция "О! Крым", потому что позволяет показать именно крымских художников разными, вспомнить о крымском роке, о урымской поэзии, крымских художниках.

Что бы вы посоветовали послушать человеку, который не смыслит в джазе, но хотел бы открыть для себя и эту музыку?

Открыть себя музыке и отойти от стереотипов, что джаз – это сложно и не для всех. Джаз – это музыка свободных людей и именно о духе свободы.

Модно ли сейчас слушать джаз и нравится ли этот жанр украинцам?

Я радуюсь, что за почти 20 лет джаз стал для многих украинцев "своей" музыкой, что стало больше джазовых концертов и фестивалей и они собирают свои залы.

Мое мнение в том, что украинцы как народ имеют в своем историческом ДНК потребность в свободе и готовность отдать жизнь за свободную страну свободных людей. И мы это видим и кланяемся нашим защитникам. А джаз – это самое яркое выявление свободы в музыке. Поэтому он, уверена, по нраву украинцам.