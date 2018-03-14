Джекпот Powerball превысил 400 миллионов долларов

Джекпот Powerball – США достиг $ 420 миллионов, тираж состоится в ближайшую среду 14 марта, в 23:00 по североамериканскому восточному времени.

Граждане Украины, наравне с резидентами США, могут принять участие в тираже тут.

После серии акумуляций главный приз лотереи достиг $ 420 млн, что на сегодняшний день является крупнейшим лотерейным джекпотом в мире.

По результатам прошлого тиража в субботу, 10 марта, никто не выиграл джекпот, сумма которого на момент проведения тиража составила $ 385 млн, и после очередной аккумуляции первый приз лотереи достиг $ 420 млн.

Выигрышная комбинация цифр в субботнем тиражи состояла из номеров 13, 17, 25, 36, 40 и специального номера Powerball 5. Power Play выпал под номером 2X, что означает, что любой участник тиража, который заранее воспользовался мультипликатором Пауерплей, в случае выигрыша второстепенного приза, увеличил его в 2 раза.

"Все больше людей спешат в специализированные магазины, чтобы приобрести лотерейные билеты, когда призовой фонд превышает отметку в $ 300 млн", – заявил Джефф Ленард, представитель пресс-службы Национальной ассоциации магазинов общедоступных товаров, где распродают примерно две трети всех национальных лотерейных билетов.

С ростом лотерейного джекпота растет и интерес к участию в лотерее. По некоторым оценкам, если призов не будет сорван в среду, уже на следующей неделе он может дойти до миллиарда!

9 января 2016 г. магазин в Хоуторне, Калифорния. Желающие сорвать рекордный джекпот лотереи Пауэрбол в $ 1,5 миллиарда ждут своей очереди, чтобы купить билет на удачу

Согласно правилам лотереи США, участвовать в тиражах могут не только резиденты США, но и жители других стран, в том числе и туристы, при условии соблюдения правил приобретения и хранения лотерейного билета.

Так, правила говорят, что нерезиденты, в том числе и граждане Украины, не могут въезжать на территорию США, так же как и оставлять ее с лотерейным билетом. Однако украинцы имеют право участвовать в лотерее США, то есть, могут покупать билеты и забирать выигрыши, при условии, что билет был приобретен законно на территории США и не вывозился за ее пределы.

Таким образом, гражданин Украины может приехать в США, купить билет и дождаться результатов тиража, или принять участие в тираже онлайн через проверенный лотерейный сервис theLotter.com.

Компания TheLotter успешно работает на рынке лотерейных услуг уже более 15 лет, приобретает для своих клиентов по всему миру официальные билеты крупнейших лотерей США и Европы. За свои услуги сайт взимает небольшую комиссию с каждого билета, в то время как клиенты имеют возможность увидеть скан своего билета с выбранной комбинацией цифр еще до начала проведения тиража.

TheLotter.com не взимает комиссии с выигрышей, но предоставляет полную юридическую поддержку при получении выигрыша от Национальной лотереи.

Участвовать в тираже лотереи США может каждый.

Самый известный победитель на TheLotter на сегодняшний день – М.М., курд иракского происхождения из Багдада, который выиграл джекпот в $ 6.4 миллиона в августе 2015 года, купив на сайте билет лотереи Орегон Мегабакс.

История победителя из Ирака получила массовое освещение в мировых СМИ, в том числе New York Times, Daily Mail, NBC, CNN и Associated Press. Все они, проведя собственное исследование вопроса, пришли к выводу, что процесс приобретения лотерейных билетов онлайн на сайте TheLotter соответствует всем требованиям Национальных лотерей

Вы выиграли в лотерею США – что дальше?



Выиграв лотерейный приз через сайт TheLotter, победитель получает 100% выигранной суммы, будь то небольшой выигрыш, или приз второй или первой категории.

Если сумма лотерейного приза не превышает $ 50,000, TheLotter.com самостоятельно получит выигрыш и зачислит соответствующую сумму на счет клиента в считанные часы после объявления результатов тиража.

В случае больших выигрышей, в том числе при выигрыше джекпота, TheLotter.com организует клиентам поездку в страну проведения лотереи, где победитель самостоятельно заберет свой выигрыш, при полной юридической и организационной поддержке представителей TheLotter.com.