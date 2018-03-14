Джекпот Powerball перевищив 400 мільйонів доларів

Джекпот Powerball – США досяг $420 мільйонів, тираж відбудеться в найближчу середу 14 березня, о 23:00 за північноамериканським східним часом.

Громадяни України, нарівні з резидентами США, можуть взяти участь у тиражі тут.

Після серії акумуляцій головний приз лотереї досяг $ 420 мільйонів, що на сьогоднішній день є найбільшим лотерейним джекпотом в світі.

За результатами минулого тиражу в суботу, 10 березня, ніхто не виграв джекпот, сума якого на момент проведення тиражу склала $ 385 мільйонів, і після чергової акумуляції перший приз лотереї досяг $ 420 мільйонів.

Виграшна комбінація чисел в суботньому тиражі складалася з номерів 13, 17, 25, 36, 40 і спеціального номера Powerball 5. Power Play випав під номером 2X, що означає, що будь-який учасник тиражу, який заздалегідь скористався мультиплікатором Пауерплей, в разі виграшу другорядного призу, збільшив його в 2 рази.

"Все більше людей поспішають в спеціалізовані магазини, щоб придбати лотерейні квитки, коли призовий фонд перевищує позначку в $ 300 мільйонів", – заявив Джефф Ленард, представник прес-служби Національної асоціації магазинів загальнодоступних товарів, які розпродають приблизно дві третини всіх національних лотерейних квитків.

З ростом лотерейного джекпоту зростає й інтерес до участі в лотереї. За деякими оцінками, якщо приз не буде зірваний в середу, вже протягом наступного тижня він може дійти до мільярда!‬‏



9 січня 2016 р магазин в Хоуторне, Каліфорнія. Бажають зірвати рекордний джекпот лотереї Пауербол в $ 1,5 мільярда чекають своєї черги, щоб купити квиток на удачу.

Згідно з правилами лотереї США, брати участь в тиражах можуть не тільки резиденти США, але і жителі інших країн, в тому числі і туристи, за умови дотримання правил придбання та зберігання лотерейного квитка.

Так, правила говорять, що нерезиденти, в тому числі і громадяни України, не можуть в'їжджати на територію США, так само як і залишати її, з лотерейним квитком. Проте, українці мають право брати участь в лотереї США, тобто, можуть купувати квитки і забирати виграші, за умови, що квиток був придбаний законно на території США і не вивозився за її межі.

Таким чином, громадянин України може приїхати в США, купити квиток і дочекатися результатів тиражу, або взяти участь в тиражі онлайн через перевірений лотерейний сервіс theLotter.com.

Компанія TheLotter успішно працює на ринку лотерейних послуг вже протягом більше 15 років, набуває для своїх клієнтів з усього світу офіційні квитки найбільших лотерей США і Європи. За свої послуги сайт стягує невелику комісію з кожного квитка, в той час як клієнти мають можливість побачити скан свого квитка з обраної комбінацією чисел ще до початку проведення тиражу.

TheLotter.com не стягує комісії з виграшів, але надає повну юридичну підтримку при отриманні виграшу від Національної лотереї.

Брати участь в тиражі лотереї США може кожен

Найвідоміший переможець на TheLotter на сьогоднішній день – М.М., курд іракського походження з Багдада, який виграв джекпот в $ 6.4 мільйона в серпні 2015 року, купивши на сайті квиток лотереї Орегон Мегабакс.



Історія переможця з Іраку набула масового освітлення в світових ЗМІ, в тому числі New York Times, Daily Mail, NBC, CNN і Associated Press. Всі вони, провівши власне дослідження питання, прийшли до висновку, що процес придбання лотерейних квитків онлайн на сайті TheLotter відповідає всім вимогам Національних лотерей.

Ви виграли в лотерею США – що далі?

Вигравши лотерейний приз через сайт TheLotter, переможець отримує 100% виграної суми, будь то невеликий виграш, або приз другої або першої категорії.

Якщо сума лотерейного призу не перевищує $ 50,000, TheLotter.com самостійно забере виграш і зарахує відповідну суму на рахунок клієнта в лічені години після оголошення результатів тиражу.

У разі великих виграшів, в тому числі при виграші джекпоту, TheLotter.com організовує клієнтам поїздку в країну проведення лотереї, де переможець самостійно забере свій виграш, при повній юридичній та організаційній підтримці представників TheLotter.com.