Джемилев назвал страну, которая может помочь освободить Сенцова и Кольченко

Украинский нардеп и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что посредником в обмене незаконно осужденных в России украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко может выступить Турция.

Об этом Джемилев сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

Народный избранник рассказал, что имел разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу о возможности участия страны в обмене украинских политзаключенных, как это было раньше с пленными Ахтемом Чийгозом и Ильми Умеровым.

Читайте также: Освобождение заложников и политзаключенных: в Украине заявили о готовности к компромиссам

Умерова и Чийгоза обменяли на двух профессиональных убийц, работников ГРУ, которые занимались убийством чеченских диссидентов. Но я все равно сказал (Чавушоглу): "Может, у вас в заначке эти бандиты, может, обменяем все-таки на наших патриотов?",

– рассказал Джемилев.

По его словам, Чавушоглу в ответ сказал, что президент России Владимир Путин "ничего просто так не отдает", но пообещал "подумать" над предложением.