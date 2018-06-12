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Джемилев назвал страну, которая может помочь освободить Сенцова и Кольченко

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Мустафа Джемилев
Мустафа Джемилев / 5 канал

Украинский нардеп и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что посредником в обмене незаконно осужденных в России украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко может выступить Турция.

Об этом Джемилев сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

Народный избранник рассказал, что имел разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу о возможности участия страны в обмене украинских политзаключенных, как это было раньше с пленными Ахтемом Чийгозом и Ильми Умеровым.

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Умерова и Чийгоза обменяли на двух профессиональных убийц, работников ГРУ, которые занимались убийством чеченских диссидентов. Но я все равно сказал (Чавушоглу): "Может, у вас в заначке эти бандиты, может, обменяем все-таки на наших патриотов?",
– рассказал Джемилев.

По его словам, Чавушоглу в ответ сказал, что президент России Владимир Путин "ничего просто так не отдает", но пообещал "подумать" над предложением.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украинцы в плену РФ Владимир Путин Олег Сенцов Новости Турции заложники Мустафа Джемилев
Источник: 24 канал
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