Джемілєв назвав країну, яка може допомогти звільнити Сенцова та Кольченка

Український нардеп і лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що посередником в обміні незаконно засуджених у Росії українців Олега Сенцова і Олександра Кольченка може виступити Туреччина.

Про це Джемілєв сказав в ефірі одного з українських телеканалів.

Народний обранець розповів, що мав розмову з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу про можливість участі країни в обміні українських політв'язнів, як це було раніше з полоненими Ахтемом Чийгозом та Ільмі Умеровим.

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Умерова та Чийгоза обміняли на двох професійних убивць, працівників ГРУ, які займалися вбивством чеченських дисидентів. Але я все одно сказав (Чавушоглу): "Може, у вас у заначці ці бандити, може, обміняємо все-таки на наших патріотів?",

– розповів Джемілєв.

За його словами, Чавушоглу у відповідь сказав, що президент Росії Володимир Путін "нічого просто так не віддає", але пообіцяв "подумати" над пропозицією.