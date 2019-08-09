Джемилев рассказал, о чем говорили на встрече с Зеленским

Президент Владимир Зеленский встретился с представителями крымскотатарского народа. На ней обсуждались вопросы крымскотатарской автономии и координацию усилий для деоккупации и реинтеграции аннексированного полуострова.

Говорили в основном о положении в Крыму, ситуации с правами человека, настроениях людей, об этом рассказал национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев, пишет пресс-служба Офиса Президента Украины.

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Глава государства встретился с представителями крымских татар в международный день коренных народов мира, 9 августа. В частности, на встрече присутствовали глава Меджлиса Рефат Чубаров, национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев и делегат Курултая Рустем Умеров.

Важной темой стали также все законопроекты, прохождения которых в Верховной Раде ожидают представители крымских татар, пишет "Радио Свобода".

На первом плане стоит вопрос изменений в Конституцию Украины о статусе крымскотатарского народа и других коренных народов,

– сказал Джемилев.

Лидер крымских татар отметил, что на встрече было сказано, что "сейчас очень благоприятная обстановка" для принятия таких изменений. Поскольку пропрезидентская партия получила большинство в Верховной Раде, "на что Зеленский согласно кивнул головой".



Встреча Зеленского с представителями крымских татар / ОПУ

Джемилев добавил, что все пожелания будут переданы Зеленскому в письменном виде и говорить о конкретных шагах можно будет позже.

Владимир Зеленский 7-8 августа посещал Турцию с первым официальным визитом. В частности, он встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ключевыми темами переговоров президентов были: угрозы милитаризации, что проходит в оккупированном Крыму, нарушения прав человека на полуострове и преследование крымскотатарского народа.