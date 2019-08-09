Джемілєв розповів, про що говорили на зустрічі із Зеленським

Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками кримськотатарського народу. На ній обговорювали питання кримськотатарської автономії та координація зусиль для деокупації та реінтеграції анексованого півострову.

Говорили в основному про становище в Криму, ситуацію з правами людини, настрій людей, про це розповів національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, пише прес-служба Офісу Президента України.

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Глава держави зустрівся із представниками кримських татар у міжнародний день корінних народів світу, 9 серпня. Зокрема, на зустрічі були присутні глава Меджлісу Рефат Чубаров, національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв та делегат Курултаю Рустем Умеров.

Важливою темою стали також усі законопроекти, проходження яких у Верховній Раді очікують представники кримських татар, пише "Радіо Свобода".

На першому плані стоїть питання змін до Конституції України про статус кримськотатарського народу та інших корінних народів,

– сказав Джемілєв.

Лідер кримських татар зазначив, що на зустрічі було сказано, що"зараз дуже сприятлива обстановка" для ухвалення таких змін. Оскільки пропрезидентська партія отримала більшість у Верховній Раді, "на що Зеленський згідно кивнув головою".



Зустріч Зеленського з представниками кримських татар/ ОПУ

Джемілєв додав, що всі побажання будуть передані Зеленському в письмовому вигляді і говорити про конкретні кроки можна буде пізніше.

Володимир Зеленський 7-8 серпня відвідував Туреччину із першим офіційним візитом. Зоркема, він зустрівся зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Ключовими темами переговорів президентів: загрози мілітаризації, що триває в окупованому Криму, порушення прав людини на півострові та переслідування кримськотатарського народу.