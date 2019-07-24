Повернення Криму – неминуче, – Джемілєв назвав кілька варіантів

Повернення Україні незаконно анексованого Росією Криму неминуче. Кремлю не вдалося привести до влади в Україні людей, які б погодилися з окупацією півострова, та підтримали зняття санкцій з країни-агресора.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв розповів в інтерв'ю "Апострофу", що повернення Криму під український контроль напряму залежить від того, що відбувається всередині Росії.

Це важливо: Завершення війни на Донбасі і повернення Криму: програми партій, які пройшли у Раду

"Багато в чому повернення Криму буде залежати від того, що станеться в Росії. Більшість експертів кажуть, що повернення Криму можливо після зміни влади там. Адже, зважаючи на національні інтереси РФ, вторгнення в Україну, зокрема й окупація Криму, завдали великої шкоди Росії. І будь-який керівник буде думати, як вивести свою країну з ізоляції", – зауважив політик.

Ще одним варіантом деокупації Криму, на думку Джемілєва, може стати ймовірний розпад Російської Федерації, як колись розпався Радянський Союз.

Лідер кримських татар наголосив, що Україні зараз найперше потрібно зміцнювати свою обороноздатність та зберігати стабільність, бо будь-яка дестабілізація – лише на руку Росії.

Росія думала, що зможе привести у керівництво Україною людей, подібних Януковичу, які погодяться з окупацією, анексією, і зняттям усіх санкцій. Але оскільки цього не сталося, і дай Бог не станеться, то повернення окупованих територій, відновлення територіальної цілісності України – це неминуче,

– підкреслив Джемілєв.

За його словами, якщо Крим не повернеться під контроль України, а залишиться в окупації Росії – це стане загрозою всьому світовому правопорядку.

Що каже Зеленський про повернення Криму?Новообраний президент України Володимир Зеленський наголошує, що анексований Крим – це українська земля. А під час інавгурації заявив, що в його планах є повернення півострову.



23 травня український президент публічно назвав Російську Федерацію агресором. Він додав, що під час ймовірної зустрічі з Путіним нагадає йому, кому насправді належать Крим і Донбас. Гарант впевнений, що Україна не втратила Крим назавжди, і сподівається, що Київ скоро поверне півострів.