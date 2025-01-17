Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на интервью Джо Байдена изданию MSNBC.

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В США знали о планах России

За три недели до того, как Путин собрал свои войска вдоль украинской границы, Джо Байден узнал о планах диктатора.

Генри Киссинджер позвонил мне за 10 дней до своей смерти и сказал: "Со времен плана (вероятно плана Маршалла – 24 Канал) Европа не смотрела на Россию с таким страхом, как до сих пор". А Путин сказал мне, что хочет увидеть конец Европы,

– отметил Байден.

Президент США в связи с угрозой решил усилить НАТО. Он отметил, что потратил достаточно много времени, чтобы объединить страны Альянса. В НАТО также было решено взять Финляндию и Швецию, которые также могли быть под угрозой российского нападения.

Джо Байден также добавил, что Россия не смогла быстро достичь своего плана. Зато страна-агрессор сама имеет серьезные потери в результате вооруженного наступления на Украину.

Знаете, они (Россия – 24 Канал) потеряли более 670 000 человек, раненых или погибших. Привезли северокорейцев.

Они тоже понесут большие потери, это не означает, что они потеряют все, но это означает, что они не смогут получить ту победу, которую представляли,

– сказал президент США.

Во время разговора с Байденом Владимир Путин, в частности, расспрашивал, нет ли в Европе ядерного оружия и не станет ли Украина членом НАТО. Президент США тогда ответил, что Украина не войдет в Альянс, пока значительно не изменит свою систему. Но несмотря на это США не отказались помогать Украине.

Помощь Украине при президентстве Байдена

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, заметил, что Джо Байден проявил себя хорошо во время полномасштабной войны в Украине. Действительно, решение Байдена Байдену по объединению НАТО для поддержки Украины и вступление в Альянс Финляндии и Швеции изменили историю. Соединенные Штаты предоставляли Украине оружие, хотя и медленными темпами. Настоящей поддержкой со стороны Байдена стало разрешение на использование ракет по территории России.

Иван Ус также добавил, что появляется много вопросов относительно дальнейшей поддержки Украины со стороны США после того, как должность президента официально будет занимать Дональд Трамп.