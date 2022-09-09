Джо Байден объяснил, что еще не говорил с Чарльзом, хотя знаком с ним. Предварительно известно, что дату похорон Елизаветы II королевская семья еще не называла.

Читайте также Елизавета II скончалась: все, что известно сейчас

Байден посетит похороны Елизаветы II

Президент США Джо Байден заявил в пятницу (9 сентября – 24 канал), что посетит похороны британской королевы Елизаветы II,

– говорится в сообщении.

Издание CNN сообщило, что Джо Байден утвердительно ответил на вопросы журналистов, будет ли он присутствовать на похоронах Елизаветы II.

Также президент США рассказал: "Я еще не знаю деталей, но я поеду". Более того, сообщил, что после смерти Елизаветы II еще не звонил королю Великобритании Чарльзу.

По данным прессы:

в пятницу 9 сентября помощники Белого дома начали готовиться к поездке Байдена в Лондон на похороны королевы;

по словам людей, компетентных в этом вопросе, в Белом доме планировали объявить о присутствии Джо Байдена на похоронах только после того, как дворец раскроет детали.

Коротко о смерти Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в шотландском замке Балморал, который очень любила. Королева правила 70 лет. Она стала рекордсменкой по правлению в истории британской монархии.

Впоследствии принц Чарльз, как король страны, впервые опубликовал заявление из-за смерти матери. "Ее потеря будет глубоко ощущаться всей страной". Новый британский монарх взял имя Чарльз III (Charles III).

Вечером 9 сентября в первый день правления король Чарльз выступил с посланием к нации. Среди прочего он описал свою печаль за любимой матерью, которая была для него вдохновением и примером для него и всей семьи.

Перед этим король Чарльз III объявил, что до момента похорон и 7 дней после него в семье будет происходить траур. Дату похорон семья сообщит впоследствии, но обычно это происходит на 10-й день после смерти монарха.

Смотрите также – Елизавета II умерла: что известно о королеве: видео