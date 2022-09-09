Джо Байден пояснив, що ще не говорив з Чарльзом, хоч знайомий з ним. Попередньо відомо, що дату похорону Єлизавети ІІ королівська родина ще не називала.
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Байден відвідає похорон Єлизавети ІІ
Президент США Джо Байден заявив у п'ятницю (мовиться про 9 вересня – 24 канал), що відвідає похорон британської королеви Єлизавети ІІ,
– мовиться в повідомленні.
Видання CNN повідомило, що Джо Байден ствердно відповів на питання журналістів, чи він буде присутній на похороні Єлизавети ІІ.
Також президент США розповів: "Я ще не знаю деталей, але я поїду". Ба більше, повідомив, що після смерті Єлизавети ІІ ще не телефонував королю Великої Британії Чарльзу.
За даними преси:
- у п'ятницю 9 вересня помічники Білого дому почали готуватися до поїздки Байдена в Лондон на похорон королеви;
- за словами людей, обізнаних з цим питанням, у Білому домі планували оголосити про присутність Джо Байдена на похороні лише після того, як палац розкриє деталі.
Коротко про смерть Єлизавети ІІ
- Королева Великої Британії Єлизавета ІІ померла 8 вересня 2022 року у шотландському замку Балморал, який дуже любила. Королева правила 70 років. Вона стала рекордсменкою з правління в історії британської монархії.
- Згодом принц Чарльз як король країни вперше опублікував заяву через смерть матері. "Її втрата буде глибоко відчуватись усією країною". Новий британський монарх взяв ім'я Чарльза III (Charles III).
- Ввечері 9 вересня у перший день правління король Чарльз виступив з посланням до нації. Серед іншого він описав свої почуття смутку за улюбленою матір'ю, яка була для нього натхненням і прикладом для нього та всієї родини.
- Перед цим король Чарльз III оголосив, що до моменту похорону і 7 днів після нього у сім'ї буде відбуватись жалоба. Дату похорону сім'я повідомить згодом, але зазвичай це відбувається на 10-й день після смерті монарха.
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