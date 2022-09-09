Джо Байден пояснив, що ще не говорив з Чарльзом, хоч знайомий з ним. Попередньо відомо, що дату похорону Єлизавети ІІ королівська родина ще не називала.

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Байден відвідає похорон Єлизавети ІІ

Президент США Джо Байден заявив у п'ятницю (мовиться про 9 вересня – 24 канал), що відвідає похорон британської королеви Єлизавети ІІ,

– мовиться в повідомленні.

Видання CNN повідомило, що Джо Байден ствердно відповів на питання журналістів, чи він буде присутній на похороні Єлизавети ІІ.

Також президент США розповів: "Я ще не знаю деталей, але я поїду". Ба більше, повідомив, що після смерті Єлизавети ІІ ще не телефонував королю Великої Британії Чарльзу.

За даними преси:

у п'ятницю 9 вересня помічники Білого дому почали готуватися до поїздки Байдена в Лондон на похорон королеви;

за словами людей, обізнаних з цим питанням, у Білому домі планували оголосити про присутність Джо Байдена на похороні лише після того, як палац розкриє деталі.

Коротко про смерть Єлизавети ІІ

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ померла 8 вересня 2022 року у шотландському замку Балморал, який дуже любила. Королева правила 70 років. Вона стала рекордсменкою з правління в історії британської монархії.

Згодом принц Чарльз як король країни вперше опублікував заяву через смерть матері. "Її втрата буде глибоко відчуватись усією країною". Новий британський монарх взяв ім'я Чарльза III (Charles III).

Ввечері 9 вересня у перший день правління король Чарльз виступив з посланням до нації. Серед іншого він описав свої почуття смутку за улюбленою матір'ю, яка була для нього натхненням і прикладом для нього та всієї родини.

Перед цим король Чарльз III оголосив, що до моменту похорону і 7 днів після нього у сім'ї буде відбуватись жалоба. Дату похорону сім'я повідомить згодом, але зазвичай це відбувається на 10-й день після смерті монарха.

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