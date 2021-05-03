Джо Байден и его жена Джилл Байден 2 мая опубликовали поздравление с Пасхой для православных христиан. Президент США подчеркнул, что ни один человек в мире не должен страдать от преследований из-за религиозной принадлежности.

Байден отметил, что Пасха – это время почтить жертву Иисуса Христа, которую он принес ради мира. Кроме того, люди имеют возможность "заявить о солидарности со всеми членами православного сообщества, которые пострадали от гонений за свою веру и которые остаются сегодня под угрозой".

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Никто не должен бояться прославлять свою веру и традиции,

– подчеркнул Байден.

По словам Байдена, США стремятся защитить свободу всех вероисповеданий не только внутри страны, но и во всем мире.

Кроме того, президент США отметил, что 2 мая православные христиане радуются чуду Воскресения и в очередной раз подтверждают свою духовную преданность.

В то же время Байден заявил: в этом году пандемия коронавируса заставила многих верующих отказаться от традиционных празднований. Президент США выразил надежду, что уже вскоре борьба с пандемией позволит "вернуться к нашим извечным и заветным традициям Пасхи и других праздников".

Обратите внимание! В 2021 году православные христиане отмечали Пасху 2 мая. Кроме того, в этот день чествуют святого Ивана-воина.