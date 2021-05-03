Ніхто не повинен боятися, – Байден привітав із Великоднем християн східного обряду
Джо Байден та його дружина Джилл Байден 2 травня опублікували привітання з Великоднем для православних християн. Президент США наголосив, що жодна людина у світі не має страждати від переслідувань через релігійну приналежність.
Джерело:The White House
Байден наголосив, що Великдень – це час вшанувати жертву Ісуса Христа, яку він приніс заради світу. Окрім того, люди мають нагоду "заявити про солідарність з усіма членами православної спільноти, які постраждали від гонінь за свою віру і які залишаються під загрозою сьогодні".
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Ніхто не повинен боятися прославляти свою віру і традиції,
– наголосив Байден.
За словами Байдена, США прагнуть захистити свободу усіх віросповідань не лише усередині країни, але й в усьому світі.
Окрім того, президент США зауважив, що 2 травня православні християни радіють чуду Воскресіння та вкотре підтверджують свою духовну відданість.
Водночас Байден заявив: цьогоріч пандемія коронавірусу змусила багатьох вірян відмовитися від традиційних святкувань. Президент США висловив сподівання, що вже невдовзі боротьба з пандемією дозволить "повернутися до наших одвічних і заповітних традицій Великодня та інших свят".
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