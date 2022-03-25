Британская писательница резко ответила на нелепость русского диктатора. Она заявила, что критикой западной культуры отмены следует заниматься точно не убийцам.

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Путин сравнил Россию с Джоан Роулинг

Сегодня, 25 марта, Путин в своей речи заявил, что Россия стала жертвой западной "культуры отмены", и "сегодня пытаются упразднить целую тысячелетнюю страну" вместе с ее "народом".

Недавно "отменили" детскую писательницу Джоан Роулинг за то, что она – автор книг, которые разошлись по миру сотнями миллионов экземпляров. Она не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод,

– заявил рашист Путин, сравнивая с писательницей Россию.

Ответ Роулинг

На своей странице в твиттере Джоан Роулинг резко отреагировала на безумие русского диктатора.

Критикой западной культуры отмены, возможно, лучше не заниматься тем, кто прямо сейчас убивает мирных жителей только за то, что они сопротивляются, или сажает в тюрьмы и отравляет своих оппонентов,

– написала Роулинг.

Кстати, в сообщении писательница прикрепила видеосюжет BBC, в котором говорится о преследовании Алексея Навального. Кроме того, Роулинг добавила хэштег "IStandWithUkraine", который сейчас активно используют в соцсетях стоящие на стороне Украины и поддерживающие ее борьбу против рашистских оккупантов.

Обратите внимание – Потери оккупантов по состоянию на 25 марта: смотрите видео