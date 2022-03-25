Британська письменниця різко відповіла на безглуздя російського диктатора. Вона заявила, що критикою західної культури скасування варто займатись точно не вбивцям.

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Путін порівняв Росію з Джоан Роулінг

Сьогодні, 25 березня, Путін у своїй промові заявив, що Росія стала жертвою західної "культури скасування", і "сьогодні намагаються скасувати цілу тисячолітню країну" разом з її "народом".

Нещодавно "скасували" дитячу письменницю Джоан Роулінг за те, що вона – авторка книг, які розійшлися по світу сотнями мільйонів екземплярів. Вона не догодила шанувальникам так званих гендерних свобод,

– заявив рашист Путін, порівнюючи з письменницею Росію.

Відповідь Роулінг

На своїй сторінці у твітері Джоан Роулінг різко відреагувала на безумство російського диктатора.

Критикою західної культури скасування, можливо, краще не займатись тим, хто прямо зараз вбиває мирних жителів лише за те, що вони чинять опір, або ж саджає у в'язниці і отруює своїх опонентів,

– написала Роулінг.

До слова, у дописі письменниця прикріпила відеосюжет BBC, у якому йдеться про переслідування Олексія Навального. Крім того, Роулінг додала хештег "IStandWithUkraine", який нині активно використовують у соцмережах ті, хто стоїть на боці України і підтримує її боротьбу проти рашистських окупантів.

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