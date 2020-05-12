Джокер от имени Поклонской пообщался с депутатом Гончаренко

Скандальный пранкер Джокер пообщался от имени бывшего "прокурора" оккупированного Крыма Натальи Поклонская с Алексеем Гончаренко. Она вроде бы просила нардепа оставить ее в покое и уверяла в любви к Украине.

О переписке в телеграмме сообщил сам пранкер, опубликовав ее.

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Джокер от имени Натальи Поклонской попросил у Гончаренко не беспокоить ее.

Я вас очень прошу оставить меня в покое. Я люблю Украину и скучаю по ней,

– написал пранкер.

И добавил, что бывшая "прокурор" Крыма об этом говорила в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое вышло накануне.

В ответ нардеп предложил ей вернуться в Украину, но с условием.

Дело простое – приезжайте в Украину, отсидите от 12 до 15 лет строгого режима за измену Родине,

– написал Гончаренко.

А также добавил, что после этого Поклонская сможет "гонять чаи" с Гордоном.

Переписка Джокера от имени Поклонской с Гончаренко / Скриншот из переписки

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