Джокер от имени Поклонской пообщался с депутатом Гончаренко
Скандальный пранкер Джокер пообщался от имени бывшего "прокурора" оккупированного Крыма Натальи Поклонская с Алексеем Гончаренко. Она вроде бы просила нардепа оставить ее в покое и уверяла в любви к Украине.
О переписке в телеграмме сообщил сам пранкер, опубликовав ее.
Читайте также Шизофрения или журналистика: зачем Гордон позвал Поклонскую на интервью
Джокер от имени Натальи Поклонской попросил у Гончаренко не беспокоить ее.
Я вас очень прошу оставить меня в покое. Я люблю Украину и скучаю по ней,
– написал пранкер.
И добавил, что бывшая "прокурор" Крыма об этом говорила в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое вышло накануне.
В ответ нардеп предложил ей вернуться в Украину, но с условием.
Дело простое – приезжайте в Украину, отсидите от 12 до 15 лет строгого режима за измену Родине,
– написал Гончаренко.
А также добавил, что после этого Поклонская сможет "гонять чаи" с Гордоном.
Переписка Джокера от имени Поклонской с Гончаренко / Скриншот из переписки
Основное из биографии Натальи Поклонской
- До оккупации Крыма работала в органах прокуратуры Украины.
- Весной 2014 года подконтрольные Кремлю власти Крыма назначили ее прокурором.
- На этой должности она инициировала запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, как на территории полуострова, так и в России.
- В 2016 году Поклонскую избрали в Госдуму РФ. Одержала она победу на участках, которые оккупационная власть организовала в Крыму. Украина и другие цивилизованные страны не признают эти выборы.
- В Украине в отношении Поклонской возбудили два уголовных дела. Одно – о государственной измене, другое – о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.
- Она находится в розыске.