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Джокер от имени Поклонской пообщался с депутатом Гончаренко

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Джокер від імені Поклонської поспілкувався з Гончаренком
Джокер від імені Поклонської поспілкувався з Гончаренком / glavcom.ua

Скандальный пранкер Джокер пообщался от имени бывшего "прокурора" оккупированного Крыма Натальи Поклонская с Алексеем Гончаренко. Она вроде бы просила нардепа оставить ее в покое и уверяла в любви к Украине.

О переписке в телеграмме сообщил сам пранкер, опубликовав ее.

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Джокер от имени Натальи Поклонской попросил у Гончаренко не беспокоить ее.

Я вас очень прошу оставить меня в покое. Я люблю Украину и скучаю по ней,
– написал пранкер.

И добавил, что бывшая "прокурор" Крыма об этом говорила в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое вышло накануне.

В ответ нардеп предложил ей вернуться в Украину, но с условием.

Дело простое – приезжайте в Украину, отсидите от 12 до 15 лет строгого режима за измену Родине,
– написал Гончаренко.

А также добавил, что после этого Поклонская сможет "гонять чаи" с Гордоном.

Переписка Джокера від імені Поклонської з Гончаренком

Переписка Джокера от имени Поклонской с Гончаренко / Скриншот из переписки

Основное из биографии Натальи Поклонской

  • До оккупации Крыма работала в органах прокуратуры Украины.
  • Весной 2014 года подконтрольные Кремлю власти Крыма назначили ее прокурором.
  • На этой должности она инициировала запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, как на территории полуострова, так и в России.
  • В 2016 году Поклонскую избрали в Госдуму РФ. Одержала она победу на участках, которые оккупационная власть организовала в Крыму. Украина и другие цивилизованные страны не признают эти выборы.
  • В Украине в отношении Поклонской возбудили два уголовных дела. Одно – о государственной измене, другое – о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.
  • Она находится в розыске.
Автор: Олег Терещенко
Теги: Новости Украины Пранкер Джокер Украина – Россия Алексей Гончаренко Новости России Российская пропаганда Аннексия Крыма Новости Крыма СМИ Новости политики
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