Джокер від імені Поклонської поспілкувався з депутатом Гончаренком

Скандальний пранкер Джокер поспілкувався від імені колишньої "прокурорки" окупованого Криму Наталії Поклонська з Олексієм Гончаренком. Вона начебто просила нардепа дати їй спокій та запевняла у любові до України.

Про листування у телеграмі повідомив сам пранкер, опублікувавши його.

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Джокер від імені Наталії Поклонської попросив у Гончаренка не турбувати її.

Я вас дуже прошу дати мені спокій. Я люблю Україну і сумую за нею,

– написав пранкер.

Та додав, що колишня "прокурорка" Криму про це говорила в інтерв’ю журналісту Дмитрові Гордону, яке вийшло напередодні.

У відповідь нардеп запропонував її повернутися в Україну, але з умовою.

Справа проста – приїжджайте в Україну, відсидите від 12 до 15 років строгого режиму за зраду Батьківщини,

– написав Гончаренко.

А також додав, що після цього Поклонська зможе "ганяти чаї" з Гордоном.

Листування Джокера від імені Поклонської з Гончаренком / Скриншот з листування

Основне з біографії Наталії Поклонської