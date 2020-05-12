Джокер від імені Поклонської поспілкувався з депутатом Гончаренком
Скандальний пранкер Джокер поспілкувався від імені колишньої "прокурорки" окупованого Криму Наталії Поклонська з Олексієм Гончаренком. Вона начебто просила нардепа дати їй спокій та запевняла у любові до України.
Про листування у телеграмі повідомив сам пранкер, опублікувавши його.
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Джокер від імені Наталії Поклонської попросив у Гончаренка не турбувати її.
Я вас дуже прошу дати мені спокій. Я люблю Україну і сумую за нею,
– написав пранкер.
Та додав, що колишня "прокурорка" Криму про це говорила в інтерв’ю журналісту Дмитрові Гордону, яке вийшло напередодні.
У відповідь нардеп запропонував її повернутися в Україну, але з умовою.
Справа проста – приїжджайте в Україну, відсидите від 12 до 15 років строгого режиму за зраду Батьківщини,
– написав Гончаренко.
А також додав, що після цього Поклонська зможе "ганяти чаї" з Гордоном.
Листування Джокера від імені Поклонської з Гончаренком / Скриншот з листування
Основне з біографії Наталії Поклонської
- До окупації Криму працювала в органах прокуратури України.
- Навесні 2014 року підконтрольна Кремлю влада Криму призначила її прокуроркою.
- На цій посаді вона ініціювала заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, як на території півострова, так і в Росії.
- У 2016 році Поклонську обрали до Держдуми РФ. Здобула вона перемогу на дільницях, які окупаційна влада організувала в Криму. Україна та інші цивілізовані країни не визнають ці вибори.
- В Україні щодо Поклонської порушили дві кримінальні справи. Одна – про державну зраду, інша – про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.
- Вона перебуває в розшуку.