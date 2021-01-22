Джонсон: "Британский" штамм коронавируса может быть смертельнее на 30%
Новый "британский" штамм коронавируса, вероятно, является не только заразнее, но и смертельнее. Он приводит к 30% большему количеству смертей, чем обычный.
Такое заявление сделал председатель правительства Великобритании Борис Джонсон, сообщает BBC. Впрочем, это лишь предварительные данные исследований.
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"В дополнение к более быстрому распространению, есть предварительные данные о том, что новый штамм, обнаруженный в Лондоне и на юго-востоке, может вызвать более высокую смертность", – сказал Джонсон.
Он добавил, что именно вследствие этого нового штамма система здравоохранения сейчас находится под большим таким давлением.
Ранее исследования уже показывали, что новый штамм распространяется быстрее и легче, чем другие виды недуга.
Что известно о "британском" штамме коронавируса
- Вспышку нового штамма коронавируса обнаружили в Великобритании.
- Через это страну постепенно изолировали от остального мира.
- По предварительной информации, мутировавший COVID-19 на 70% заразнее чем уже известный.
- В ВОЗ пояснили, что вероятность мутаций вируса увеличивается с ростом его передачи, а в процессе изменений вирус постепенно приспосабливается к организму человека.
Новый штамм коронавируса / инфографика 24 канала
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