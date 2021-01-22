Новий "британський" штам коронавірусу, ймовірно, є не тільки заразнішим, а й смертельнішим. Він призводить до 30% більшої кількості смертей, ніж звичайний.

Таку заяву зробив голова уряду Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє BBC. Втім, це лише попередні дані досліджень.

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"На додачу до того, що він швидше поширюється, є попередні дані, що новий штам, виявлений у Лондоні та на південному сході, може спричиняти вищу смертність", – сказав Джонсон.

Він додав, що саме внаслідок цього нового штаму система охорони здоров'я зараз перебуває під великим таким тиском.

Варто зауважити! Поки остаточно не доведено, чи насправді "британський" штам вірусу становить більшу небезпеку, ніж "китайський ". Очікується, що вже вакцини будуть дієвими як проти старого, так і проти нового штамів.

Раніше дослідження вже показували, що новий штам поширюється швидше та легше, ніж інші види недуги.

Що відомо про "британський" штам коронавірусу

Спалах нового штаму коронавірусу виявили у Великій Британії.

Через це країну поступово ізолювали від решти світу.

За попередньою інформацією, мутований COVID-19 на 70% заразніший ніж вже відомий.

У ВООЗ пояснили, що вірогідність мутацій вірусу збільшується зі зростанням його передачі, а у процесі змін вірус поступово пристосовується до організму людини.



Новий штам коронавірусу / Інфографіка 24 каналу