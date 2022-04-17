Уже на ближайшей неделе Джонсон встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Кроме Украины, они будут говорить об оборонном, дипломатическом и экономическом партнерстве двух стран.

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Среди геополитических вопросов премьеры обсудят также войну в Украине и отношение к ней Индии.

Напомним, Индия планирует увеличить экспорт в подсанкционную Россию на 2 миллиарда долларов. Кроме того, ранее страна воздержалась во время голосования за исключение России из Совета ООН по правам человека и не ввела санкции.

Обратите внимание! После начала полномасштабной войны в Украине, Индия увеличила объемы поставок российской нефти, которую страна-агрессор предложила покупать по сниженной цене.

Соглашение о свободной торговле

Борис Джонсон также будет добиваться прогресса в переговорах по соглашению о свободной торговле. Его Великобритания надеется заключить в рамках своей стратегии после Brexit.

Как пояснили в офисе премьера Великобритании, такое торговое соглашение должно увеличит общий объем торговли государства до 28 миллиардов фунтов стерлингов – 36,5 миллиарда долларов – в год к 2035 году.

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