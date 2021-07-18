Он и министр финансов Риши Сунак примут участие в пилотной правительственной программе. Согласно ей, на замену традиционной самоизоляции приходят ежедневные тесты на COVID-19.

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Политики будут заниматься только крайне важными делами. В то же время во внерабочее время им все-таки придется самоизолироваться, объяснили в Даунинг-стрит.

Реакция оппозиции

Подобные новости возмутили оппозиционную партию лейбористов. Там заявили, что британцам это даст основания думать, мол, "есть одно правило для политиков, а для остальных – другое".

Обратите внимание! Осенью 2020 года коронавирусом заболел один из депутатов, с которым Джонсон контактировал больше получаса. Тогда британский премьер самоизолировался.

Что известно о больном министре

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид получил положительный тест на COVID-19 в субботу, 17 июля. Ранее он полностью вакцинировался.

Чиновник и его семья отправились на самоизоляцию. Чиновник также поделился, что имеет "очень легкие симптомы". Поэтому призвал всех делать прививки.

Накануне с Джавидом встречались Джонсон и Сунак. Поэтому после информации о его болезни с ними связались сотрудники органа, который отслеживает контакты.

Джонсон уже болел COVID-19: течение было тяжелым

Британский политик подцепил коронавирус в конце марта 2020 года. Сначала симптомы были легкими. Впрочем, 5 апреля, через 10 дней после положительного теста, Джонсон попал в реанимацию. Уже впоследствии, полностью выздоровев, политик рассказал, что течение болезни было тяжелым. Власти даже разработали план действий на случай его возможной смерти, а врачи подготовили официальное заявление.