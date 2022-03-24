Об этом 24 марта заявил британский премьер-министр Борис Джонсон. Он пообщался с журналистами после встречи лидеров НАТО в Брюсселе.

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Предоставить танки – логистически непросто

Джонсон подчеркнул, что президент Владимир Зеленский хочет освободить Мариуполь и помочь тысячам оставшихся там людей. Для этого ему нужно вооружение, в том числе танки.

Политик объяснил, что Лондон будет пытаться с этим помочь, но пока это логистически сложно реализовать. Это касается и истребителей. Поэтому акцент делают на другом вооружении.

Это крылатые ракеты, которые помогут защитить украинцев от бомбардировок с воздуха и успешно противостоять "Градам" и тяжелой российской артиллерии,

– отметил он.

"Думаю, если мы поможем им в этом, это будет очень ценным. Ведь они нуждаются в защите от безжалостного давления от артиллерии и ракетных установок", – добавил премьер-министр.

Обратите внимание! Кроме этого Джонсон анонсировал, что Великобритания предоставит Украине еще 6 тысяч ракет и 25 миллионов для ВСУ.